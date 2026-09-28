Prudence y Residente hacen una invitación a vivir la sexualidad de manera responsable

Prudence presentó oficialmente la pieza audiovisual de Love Chain, su campaña junto al artista puertorriqueño Residente, con la que busca ampliar la conversación sobre salud sexual y promover decisiones informadas, responsables y libres de vergüenza.

El video resume el concepto de la iniciativa mediante un mensaje directo: cuando una persona elige cuidarse, ese gesto puede extenderse a su pareja, a su entorno y a la comunidad. Así, la protección deja de verse únicamente como una decisión individual y se convierte en el primer eslabón de una cadena de cuidado compartido.

Con una duración breve y un lenguaje visual ágil, la pieza está diseñada para circular en medios digitales y plataformas sociales. La presencia de Residente aporta cercanía y fuerza cultural a una conversación que todavía suele estar marcada por silencios, prejuicios y desinformación.

Una campaña con presencia en República Dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/cadena-inicio-c1034b03.jpg La agenda desarrollada en ambas ciudades permitió llevar el tema a espacios de televisión, radio, prensa, pódcast y plataformas digitales, acercándolo a públicos diversos. (CORTESÍA DE PRUDENCE)

La oficialización del video da continuidad a las actividades realizadas en República Dominicana en julio de 2026.

Love Chain fue presentada en julio en Santiago, en el AC Hotel Santiago, y en Santo Domingo durante un encuentro principal celebrado en Hard Rock Cafe Santo Domingo, BlueMall, que contó con la presencia de Residente.

Durante esos encuentros, Prudence y el artista compartieron con medios de comunicación y aliados el propósito de impulsar una educación sexual más abierta y accesible. La agenda desarrollada en ambas ciudades permitió llevar el tema a espacios de televisión, radio, prensa, pódcast y plataformas digitales, acercándolo a públicos diversos.

"Love Chain parte de una idea sencilla: cada decisión responsable puede generar un impacto que va más allá de una sola persona. Queremos contribuir a que hablar de sexualidad y protección sea cada vez más natural, cercano y libre de prejuicios", señaló Alan Vera Vázquez, director corporativo de mercadeo Latam Norte de Prudence.

La publicación oficial de la pieza abre una nueva etapa para la difusión de Love Chain en el país y ofrece a los medios un recurso audiovisual para acompañar contenidos y conversaciones sobre prevención, bienestar, relaciones saludables y educación sexual.