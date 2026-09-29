Aliss Dominicana da la bienvenida a la temporada de la Navidad 2026

Ignacio Salazar, Sandra Infante, Licha Constantino y Lourdes Morales. ( CORTESÍA DE ALISS )

Aliss Dominicana dio la bienvenida a la temporada de la Navidad 2026 con siete colecciones que ofrecen distintas propuestas para decorar el hogar, ambientar las celebraciones y elegir regalos para familiares y seres queridos.

La iniciativa llega bajo la premisa común: "No hay una sola manera de vivir la Navidad"; cada familia puede elegir aquella que mejor exprese su estilo.

La presentación se hizo en Metro Plaza Charles Summer, donde Sandra Infante, Country Manager de la firma, detalló que las propuestas son:

"Winter Muse" recrea un invierno refinado con marfil, plata, azul hielo, cristales y luz; mientras que, "Minted Pines" lleva al hogar un bosque navideño de verdes profundos, texturas naturales, cobre y dorado cálido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/img-20260929-wa0292-9e053b17.jpg Hay elementos para cada personalidad y gustos. (LUDUIS TAPIA)

En el caso de "Sprinkle Joy" reúne rojo, verde y marfil con galletas y detalles juguetones para una celebración familiar; y "Ruby Regalia" reinterpreta la Navidad clásica con rojo rubí, verde profundo y dorado, pensados para ambientar el hogar y las mesas festivas.

De su lado, "Lumière Glow" aporta glamour contemporáneo en negro, dorado y plata, con destellos y luz sofisticada; "The Holly Club" combina tartán rojo y verde con una alternativa de inspiración chinoiserie en azul y blanco; y "Holiday Spectacular" completa el recorrido con fantasía circense, dulces, rayas, luces y una paleta en rojo y blanco.

Atracciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/img-20260929-wa0288-e3dd863b.jpg Durante la temporada los clientes podrán encontrar atractivos para todas las edades. (LUDUIS TAPIA)

Además de estas propuestas, los clientes podrán disfrutar de Theo, personaje que aportará curiosidad, imaginación y cercanía a los contenidos y experiencias familiares.

"Aliss reúne en un mismo lugar alternativas para decorar, regalar y encontrar inspiración durante una de las temporadas más especiales del año", expresó.