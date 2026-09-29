La vela vuelve a unir a España y República Dominicana en la XVII Regata Hispanidad

El mar volverá a ser escenario de encuentro entre España y República Dominicana con la celebración de la XVII Regata Hispanidad 2026, una competencia que conjuga deporte, tradición y los vínculos históricos y culturales que unen a ambos países.

La regata, presentada oficialmente este martes en el Hotel Dominican Fiesta, se desarrollará los días 17 y 18 de octubre en las aguas de la Bahía de Andrés, Boca Chica, con el Club Náutico de Santo Domingo como sede deportiva.

La actividad se realiza junto a la Embajada de España en República Dominicana y la Asociación Dominicana de Veleros de Competencia Oceánica (Advelco), con el aval de la Federación Dominicana de Vela, el Club Náutico de Santo Domingo como sede y bajo la producción de WT Events.

Durante la presentación, Ignacio Sánchez de Lerín, ministro consejero de la Embajada de España y enlace con el comité organizador, destacó el significado de la regata más allá de la competencia.

"La Regata Hispanidad representa mucho más que una competencia deportiva. Es una celebración de los vínculos históricos, culturales y humanos que unen a España y la República Dominicana, utilizando el mar y la vela como escenario de encuentro, amistad y tradición".

Una competencia sobre el mar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/img-20260929-wa0247-2f5051da.jpg La presentación se hizo en el Dominican Fiesta. (LUDUIS TAPIA)

Para esta edición se espera la participación de entre 18 y 20 embarcaciones, entre veleros de competencia y cruceros, con tamaños que van desde aproximadamente 24 hasta 50 pies.

Los participantes competirán en recorridos de barlovento-sotavento, distribuidos en las divisiones A Racing, B Cruising, C Cruising y Catamaranes.

Osian Abreu, presidente de Advelco y parte del comité organizador, explicó que la jornada mantendrá el formato tradicional de dos días de competencia, con una regata larga y dos cortas, aunque las condiciones del viento pueden modificar el programa.

"Todo depende de cómo se comporte el viento. Con poco viento, una regata puede ser muy lenta", explicó.

Abreu también resaltó el carácter particular de este deporte, en el que la paciencia, el conocimiento y la resistencia forman parte de la competencia.

"El mar puede dar nuestras sorpresas, buenas sorpresas", comentó.

La salida protocolar está prevista para las 11:00 de la mañana del sábado 17 de octubre, desde el muelle C del Club Náutico de Santo Domingo. Luego, las embarcaciones se dirigirán hacia el área de competencia, ubicada mar afuera, en las proximidades del arrecife de Boca Chica, en la Bahía de Andrés.

Una invitación a ser parte

Aunque las regatas se desarrollan a aproximadamente dos o tres millas de la costa, el público podrá observar parte de la actividad desde distintos puntos de Boca Chica y la Bahía de Andrés.

"Es un deporte muy interesante, de paciencia, de conocimiento, de resistencia", señaló Abreu, quien invitó al público a acercarse especialmente durante la salida protocolar para conocer de cerca esta disciplina.

Al finalizar las competencias, el Race Village reunirá a tripulaciones, invitados y patrocinadores en un espacio que incluirá música, degustaciones y activaciones.

Edición dedicada a Ena Rosa Henríquez

La XVII Regata Hispanidad estará dedicada a Ena Rosa Henríquez, como reconocimiento a su trayectoria, compromiso y aportes al desarrollo y preservación de la memoria de la vela dominicana.

Su participación en comités de regata, así como sus vínculos con la Federación Dominicana de Vela y ADVELCO, forman parte de una trayectoria reconocida dentro de la comunidad náutica nacional.