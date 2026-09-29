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Edmundo Aja
Edmundo Aja

Edmundo Aja es reconocido en el Primer Torneo de Golf Ashoresa 2026

Fue distinguido por su trayectoria empresarial y sus aportes al desarrollo turístico de Santiago

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    Edmundo Aja es reconocido en el Primer Torneo de Golf Ashoresa 2026
    Edmundo Aja, reconocido por su trayectoria empresarial en el Primer Torneo de Golf Ashoresa 2026. (CEDIDA POR ASHORESA)

    El fundador y presidente del Consejo de Directores de Hodelpa Hospitality, Edmundo Aja Fleites, fue reconocido por su trayectoria empresarial y sus aportes al desarrollo turístico de Santiago.

    La distinción tuvo lugar durante la celebración del Primer Torneo de Golf Ashoresa 2026, organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la Provincia de Santiago (Ashoresa).

    El reconocimiento fue entregado durante el acto inaugural del torneo, de manos de la presidenta de Ashoresa, Lourdes De la Rosa, quien destacó el legado de más de cuatro décadas de intensa labor de Aja en el sector turístico y su contribución al desarrollo de la industria hotelera del país.

    Con este reconocimiento, Hodelpa Hospitality celebra la trayectoria de su fundador y presidente del Consejo de Directores, cuyo liderazgo ha contribuido a la consolidación de la cadena hotelera y a su desarrollo dentro del sector turístico dominicano.

    Más

    • El Primer Torneo de Golf Ashoresa 2026 contó con la participación de más de cien jugadores y la presencia de autoridades locales. El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, realizó el saque de honor que dejó formalmente iniciada la competencia, celebrada en el Campo de Golf Las Aromas.
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