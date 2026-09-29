La Embajada de Israel en RD conmemora el 30° aniversario de la muerte de Aviv Cohen

Cónsul Ilan Vulej, Matty Pérez, Embajador Oren Bar-EL, Luís Veras, Víctor Gómez, Belinda Mastrolilli y María Mercedes. ( CORTESÍA DE LA EMBAJADA DE ISRAEL )

Con una solemne ceremonia, la Embajada de Israel en República Dominicana conmemoró el 30º aniversario de la muerte del diplomático israelí, Aviv Cohen, quien fue asesinado el 26 de septiembre 1996 durante un asalto, solo unos días luego de haber llegado al país.

El memorial, que fue realizado con la colaboración de la Alcaldía del Distrito Nacional y Asociación Shalom, tuvo lugar en el Bosque Shalom, ubicado en el Parque Mirador Sur de esta ciudad Capital.

En el marco de este evento, se realizó la plantación de tres árboles en memoria del fallecido diplomático, así como la develación de una placa en su honor.

La ceremonia estuvo encabezada por el embajador de Israel, S.E. Oren Bar-El, quien resaltó que, con esta iniciativa, la Embajada de Israel no busca solo recordar la muerte de Cohen, sino mantener viva su memoria.

"Hemos querido realizar la plantación de estos árboles para que sean un símbolo de vida y un reflejo de cómo su legado seguirá vivo y creciendo en el tiempo", señaló el diplomático.

Asimismo, el embajador aprovechó la oportunidad para reafirmar su respeto por todos aquellos diplomáticos que trabajan incansablemente por acercar a los pueblos, fortalecer las relaciones entre las naciones y promover la paz.

Este acto contó con la presencia de representantes de la Alcaldía del Distrito Nacional, miembros del cuerpo diplomático, líderes cristianos, miembros de Asociación Shalom y miembros de la comunidad judía en el país.

Sobre Aviv Cohen

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/3-placa-en-honor-a-aviv-cohen-55e201a0.jpg Aviv Cohen ingresó en 1995 al curso de cadetes diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. (EMBAJADA DE ISRAEL)

Aviv Cohen ingresó en 1995 al curso de cadetes diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un año después, en 1996, fue designado como cónsul y jefe de misión adjunto en la Embajada de Israel en República Dominicana.

Cohen se trasladó a Santo Domingo junto a su esposa, Orna, y sus dos hijos. Esta representó su primera misión diplomática fuera de su país.

El 26 de septiembre de 1996, pocos días después de su llegada a la República Dominicana, Aviv y su familia fueron víctimas de un asalto mientras realizaban compras en un establecimiento ubicado cerca del hotel donde se hospedaban.

Durante el incidente, uno de los delincuentes atacó a su esposa. Al intentar intervenir para protegerla, Aviv recibió un disparo y falleció como consecuencia de las heridas sufridas.