Starbucks se une a Camilo para celebrar los rituales que conectan el café y la música

Starbucks y el cantautor colombiano Camilo se unen para celebrar los rituales personales que hacen que una taza de café forme parte de los rituales cotidianos. ( CEDIDA POR STARBUCKS )

En el Día Internacional del Café, que se celebra el 1 de octubre, Starbucks y el cantautor colombiano Camilo se unen para celebrar los rituales personales que hacen que una taza de café forme parte de los rituales cotidianos.

A través de la colaboración "Mi café. Mi ritual", los consumidores de los mercados participantes de América Latina y el Caribe podrán disfrutar de una serie de activaciones inspiradas en la relación de Camilo con el café y la música, que se desplegarán durante los próximos meses.

Como parte de la colaboración, la playlist "Mi café. Mi ritual" de Camilo, que incluye canciones de su álbum más reciente "Para cuando sean mayores", junto con algunos de los favoritos de sus fans, sonará en las tiendas Starbucks participantes de toda la región durante degustaciones especiales de café a lo largo de octubre.

Los consumidores también podrán disfrutar de las bebidas Starbucks que forman parte de sus rituales cotidianos, incluyendo el Americano, Cold Brew, Double Espresso Macchiato, Shaken Espresso y Aerocano; además de descubrir experiencias exclusivas de Starbucks x Camilo.

La colaboración parte de una idea sencilla: cada persona tiene su propio ritual de café.

Para algunos, marca el comienzo del día; para otros, representa una pausa necesaria, una conversación con alguien especial o una parte del proceso creativo. A través del café y la música, Starbucks y Camilo celebran esos momentos cotidianos que conectan a las personas.

"Durante décadas, Starbucks ha unido el café y la música para crear experiencias que fomenten conexiones y enriquecen los momentos cotidianos".

"El café suele convertirse en parte de los rituales que dan forma a nuestra vida diaria, mientras que la música tiene el poder de realzar esos momentos y reunir a las personas de maneras significativas".

"A través de nuestra colaboración con Camilo, nos entusiasma celebrar esos rituales personales y crear nuevas oportunidades para que los clientes de Latinoamérica y el Caribe se conecten a través de las cosas que más aman: el café, la música y nosotros mismos", afirmó Ricardo Arias-Nath, vicepresidente senior de Café y Té Global y presidente para Latinoamérica y el Caribe de Starbucks.

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Un ritual alrededor del café

Para Camilo, esa conexión parte de su propia relación con el café y de los momentos que acompañan su vida y su proceso creativo.

"El café es un ritual que me mantiene en el presente. La única forma de disfrutar del café que estás tomando es saborearlo despacio; como respirar, ¿verdad? El café te ancla en el aquí y ahora".

"Es el ritual que marca el momento más sagrado del día: el comienzo de mi mañana, cuando me miro hacia dentro, escribo en mis diarios y conecto conmigo. Durante el día, el café es el ritual que me une a los demás, a mis amigos y a mi familia".

"El café siempre es la excusa perfecta para reunirnos. Por ello, me hace mucha ilusión compartir este ritual con toda la comunidad que me rodea, porque creo que es un motivo extra para conectar y tener más cosas en común" mencionó Camilo.

A lo largo de la colaboración, los consumidores seleccionados en mercados participantes tendrán la oportunidad de participar en experiencias únicas de Starbucks x Camilo, inspiradas en los rituales que unen a las personas y diseñadas para celebrar a la comunidad de fans de Camilo, La Tribu.

Experiencias más allá de la taza

Como parte del lanzamiento de "Mi café. Mi ritual", Camilo visitó Hacienda Alsacia, la sede global de agronomía de Starbucks y su primera finca de café en Costa Rica, en el marco del Starbucks LAC Barista Championship 2026.

Durante su visita, conoció a productores de café, aprendió más sobre su recorrido desde el grano hasta la taza y convivió con los baristas campeones de Starbucks de toda América Latina y el Caribe, conociendo de primera mano las historias y el trabajo artesanal detrás de los cafés que sirven todos los días.

Ahora, "Mi café. Mi ritual" lleva esos momentos compartidos de café, música y conexión a las tiendas seleccionadas Starbucks de América Latina y el Caribe, invitando a los clientes a celebrar los rituales que hacen del café una parte significativa de la vida cotidiana.

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