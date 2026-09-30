"No Te Rindas" regresa con un mensaje de esperanza y renovación en su cuarta edición

En esta cuarta edición participarán Amy Taveras, Nancy Amancio, Wendy Ciprián, Martha Quiñones, Idelsa Núñez, Liranyi Alonso, Wilkenia Novo, Johan Paulino y Jairo Frías, quienes compartirán experiencias, testimonios y reflexiones con los asistentes. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Hay momentos en los que comenzar de nuevo parece difícil. Para quienes atraviesan circunstancias que ponen a prueba sus fuerzas, encontrar una palabra de aliento puede convertirse en un impulso para continuar.

Desde esa perspectiva regresa la conferencia "No Te Rindas", que celebrará su cuarta edición con un llamado a recuperar la esperanza, mirar hacia adelante y atreverse a emprender nuevamente el vuelo.

Bajo el lema "Emprende el vuelo: ¡Mira a las alturas, ese es tu lugar!", el encuentro se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, a partir de las 4:00 de la tarde, en el Hotel Golden House, organizado por Amy Taveras, producción y con el auspicio de la Fundación Dulce Refugio.

La propuesta está concebida como un espacio de reflexión e inspiración dirigido especialmente a las mujeres, aunque la convocatoria está abierta a toda la familia. El programa combinará mensajes, testimonios y música alrededor de la fe y la posibilidad de superar las circunstancias para comenzar una nueva etapa.

Una invitación a volver a empezar

Después de tres ediciones, "No Te Rindas" busca continuar como un punto de encuentro para personas que necesitan detenerse, tomar fuerzas y recordar que las dificultades no necesariamente representan el final de un camino.

La conferencia plantea un mensaje de esperanza desde la palabra de Dios y procura motivar a los asistentes a levantarse, recuperar la confianza y darse la oportunidad de comenzar nuevamente.

En esta cuarta edición participarán Amy Taveras, Nancy Amancio, Wendy Ciprián, Martha Quiñones, Idelsa Núñez, Liranyi Alonso, Wilkenia Novo, Johan Paulino y Jairo Frías, quienes compartirán experiencias, testimonios y reflexiones con los asistentes.

El encuentro también busca destacar el papel de la solidaridad y el acompañamiento como herramientas para afrontar momentos difíciles.

Una iniciativa vinculada al servicio

La actividad cuenta con el respaldo de la Fundación Dulce Refugio, dirigida por Cosme Peña, entidad que destina recursos a iniciativas sociales y acciones solidarias dirigidas a personas y comunidades que requieren acompañamiento.

A esta labor se suma el grupo de mujeres denominado Forjadoras de Esperanza, que trabaja junto a la fundación en acciones de solidaridad y apoyo a personas que atraviesan diferentes situaciones.

Desde esta perspectiva, la conferencia trasciende el escenario de una actividad puntual para integrarse a una visión de servicio que busca conectar el mensaje de fe con acciones de acompañamiento.

Una tarde para inspirarse

Para esta cuarta edición, Amy Taveras Producción prepara un contenido renovado y una producción cuidada en sus diferentes elementos, con la intención de crear una experiencia centrada en la esperanza y la renovación.

"Emprende el vuelo. ¡Mira a las alturas, ese es tu lugar!" es la invitación que servirá de hilo conductor para una jornada que reunirá testimonios, música y mensajes de fe.

La conferencia "No Te Rindas" se celebrará el sábado 24 de octubre de 2026, a las 4:00 de la tarde, en el Hotel Golden House, con entrada libre y abierta a toda la familia.