Peravia Motors presenta la nueva BYD Yuan Pro DM-i

Peravia Motors presenta oficialmente en República Dominicana la nueva BYD Yuan Pro DM-i, una SUV Súper Híbrida que combina tecnología, eficiencia, confort y versatilidad para acompañar los distintos momentos de la vida cotidiana.

Con su tecnología DM-i Dual Mode, desarrollada por BYD, ofrece la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico con la libertad de un híbrido enchufable.

Su batería Blade personalizada permite alcanzar hasta 110 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, mientras que su autonomía combinada llega hasta 1,100 kilómetros, brindando libertad tanto para los recorridos diarios como para los viajes fuera de la ciudad.

La llegada del modelo al país estuvo acompañada por un evento y distintas activaciones que permitieron mostrar de cerca cómo la Yuan Pro DM-i se adapta a diferentes estilos de vida.

Características

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/2-byd-yuan-pro-0209ef7f.jpg BYD Yuan Pro. (CORTESÍA DE PERAVIA MOTORS)

Desde la rutina diaria y la movilidad en ciudad, hasta momentos de entretenimiento como el karaoke, el modelo demostró su versatilidad y su capacidad de convertirse en parte de cada plan.

En la ciudad, su diseño compacto y ágil facilita el día a día, mientras su interior espacioso ofrece el confort y la versatilidad necesarios para moverse con facilidad. Su tecnología también acompaña la rutina, con funciones que hacen más práctica la experiencia antes y durante cada recorrido.

Más allá de la rutina, la Yuan Pro DM-i propone otra manera de vivir el trayecto. Su tecnología, confort y sistema de entretenimiento acompañan desde los recorridos cotidianos hasta los planes que comienzan cuando termina la ciudad, demostrando que el destino también puede empezar desde el momento en que se enciende el vehículo.

"Con la Yuan Pro DM-i queremos ofrecer una nueva manera de entender la movilidad: un vehículo que se adapta a la vida de las personas y no al revés. Es una propuesta que combina eficiencia y tecnología, pero también libertad para disfrutar cada momento del camino", destacó Jesús Espaillat, de Peravia Motors.

Con la llegada de este nuevo modelo, BYD y Peravia Motors continúan impulsando una nueva generación de movilidad en República Dominicana, con una SUV diseñada para acompañar cada etapa del día y responder a diferentes necesidades, desde la rutina hasta la aventura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/5-claudine-jorge-lia-frias-y-melissa-duluc-42246322.jpg Claudine Jorge, Lía Frías y Melissa Duluc. (CORTESÍA DE PERAVIA MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/6-anna-acra-maurin-santos-dhayra-hernandez-camila-y-lhia-fersobe-4f1d563d.jpg Anna Acra, Maurin Santos, Dhayra Hernández, Camila y Lhia Fersobe. (CORTESÍA DE PERAVIA MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/9-dhayra-hernandez-y-carlos-romero-2b29b98e.jpg Dhayra Hernández y Carlos Romero. (CORTESÍA DE PERAVIA MOTORS) ‹ >