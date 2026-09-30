Hervé Fucho, director general de Four Seasons Resort & Residences Dominican Republic at Tropicalia. ( CEDIDA POR FOUR POINTS )

Four Seasons anunció el nombramiento de Hervé Fucho como director general de Four Seasons Resort Dominican Republic at Tropicalia, cuya apertura está prevista para 2027.

Desarrollado por Cisneros Real Estate (Cisneros), este resort de lujo sostenible se ubica en la costa noreste de la República Dominicana, a orillas de Playa Esmeralda, y presenta un diseño modernista tropical que invita a los huéspedes a conectar con el entorno natural.

"Lo que me atrajo de esta propiedad fue la oportunidad de crear una experiencia de lujo arraigada en la sostenibilidad", señala Hervé.

"Proteger los recursos naturales, apoyar a las comunidades locales y compartir la belleza de este destino extraordinario con nuestros huéspedes son valores que han guiado mi carrera, y me siento orgulloso de darles vida en este resort excepcional".

Hervé nació en Angulema, Francia, rodeado de la inspiración gastronómica y creativa de su familia. Se formó en la escuela de hostelería y perfeccionó sus habilidades en restaurantes de Inglaterra, Irlanda y Alemania antes de iniciar su trayectoria en Four Seasons.

Aporta casi tres décadas de experiencia con Four Seasons en tres continentes. Su carrera incluye funciones como chef ejecutivo en Punta Mita, México y Hong Kong, donde supervisó la propuesta gastronómica galardonada con estrellas Michelin.

Posteriormente, Fucho asumió la gestión de la operación de una antigua propiedad de Four Seasons en San Petersburgo, Rusia y, más recientemente, ejerció como Resort Manager en Four Seasons Resort Tamarindo en México, donde contribuyó a la creación de una finca sostenible que conectaba a los huéspedes con las tradiciones agrícolas locales.

"Hervé aporta una combinación excepcional de excelencia operativa y un compromiso auténtico con la sostenibilidad", afirma Antoine Chahwan, presidente de Operaciones Hoteleras para las Américas de Four Seasons.

"A lo largo de su carrera en Four Seasons, ha elevado de forma constante la experiencia del huésped inspirando a los equipos, lo que lo convierte en el líder ideal para nuestra primera propiedad en la República Dominicana".

El nombramiento refleja la visión sostenible y de valor compartido, fundamentada en casi dos décadas de gestión responsable por parte de Cisneros en Miches, República Dominicana.

Tropicalia está concebido como un destino donde las tradiciones culinarias locales, la conservación y el patrimonio cultural se entrelazan de forma natural, creando un sentido auténtico de arraigo que se alinea a la perfección con el liderazgo de Fucho.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Hervé para liderar un proyecto forjado sobre nuestra huella comunitaria y ambiental", destaca Adriana Cisneros, CEO de Cisneros.

"Sus profundos valores en materia de sostenibilidad y excelencia operativa encajan perfectamente con nuestra visión para Tropicalia y con nuestro firme compromiso de largo plazo con el desarrollo responsable en la República Dominicana".

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En su tiempo libre, Hervé disfruta en compañía de sus dos hijas, cuidando sus plantas suculentas y practicando actividades al aire libre como el kitesurf, el windsurf y el paracaidismo.

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