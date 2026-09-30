Mapfre inicia jornadas Alerta Rosada 2026 en 18 localidades junto a Grupo Ramos

Mapfre presenta la decimosegunda edición de Alerta Rosada, su iniciativa de detección temprana, concienciación y lucha contra el cáncer de mama, que este año llegarán a 18 localidades en distintos puntos de República Dominicana, en alianza con Grupo Ramos.

Como novedad para 2026, las jornadas que consisten en chequeos gratuitos, tamizaje de mamas y charlas, se extenderán a supermercados Aprezio, incorporando nuevos puntos en San Pedro de Macorís, Tenares y Navarrete, como parte del propósito de acercar a más personas información y orientación que contribuya al cuidado de la salud y la detección temprana.

La ruta comenzará los días 5, 6 y 7 de octubre en Sirena avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, y Sirena San Cristóbal. Posteriormente, continuará por distintos puntos del país, incluyendo:

Santo Domingo Oeste

Higüey

Baní

San Pedro de Macorís

La Romana

La Romana Santiago

Tenares

Puerto Plata

Moca

Navarrete

Asimismo, las jornadas estarán presentes en plazas comerciales. Galería 360 recibirá la iniciativa los días 9, 10 y 11 de octubre; Iberia Higüey, el 14 y 15 de octubre; Iberia San Pedro, el 19 y 20; y Plaza Duarte, los días 23, 24 y 25 de octubre.

Un mensaje que puede marcar una diferencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/carlos-pimentel-massiel-abreu-yoel-gomez-y-faustino-perez-a71653a2.jpg Carlos Pimentel, Massiel Abreu, Yoel Gómez y Faustino Pérez. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/elizabeth-rojas-rayluz-ramirez-arlette-palacio-y-monica-rojas-133cecbf.jpg Elizabeth Rojas, Rayluz Ramírez, Arlette Palacio y Mónica Rojas. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >

"Con Alerta Rosada queremos seguir acercando a las personas un mensaje que puede marcar una diferencia: cuidar nuestra salud, informarnos y realizar los chequeos a tiempo. Más que una campaña, es un compromiso que hemos sostenido durante años y que nos impulsa a continuar generando espacios de orientación y acompañamiento para las familias", expresó Natacha Quiterio, 2da vicepresidenta de Mercadeo de Mapfre.

Asimismo, Vanessa Alba Caminero, directora ejecutiva de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos, destacó que esta alianza reafirma el compromiso de la organización con el bienestar de las familias dominicanas y con su propósito de mejorar vidas todos los días, al respaldar iniciativas como Alerta Rosada, que acercan servicios de salud a las comunidades, promoviendo una cultura de cuidado.

De su lado, el doctor Carlos Pimentel, gerente de Prevención y Promoción de Mapfre, asegura que el compromiso es continuar promoviendo la detección temprana del cáncer de mama y contribuir al bienestar de los dominicanos, por eso este año se han propuesto sobrepasar las 100 mil personas impactadas.

El calendario completo, con las fechas, establecimientos y ubicaciones de las jornadas de Alerta Rosada 2026, estará disponible como anexo a esta nota de prensa.