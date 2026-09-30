Mapfre inicia jornadas Alerta Rosada 2026 en 18 localidades junto a Grupo Ramos
Como novedad para 2026, las jornadas que consisten en chequeos gratuitos, tamizaje de mamas y charlas, se extenderán a supermercados Aprezio
Mapfre presenta la decimosegunda edición de Alerta Rosada, su iniciativa de detección temprana, concienciación y lucha contra el cáncer de mama, que este año llegarán a 18 localidades en distintos puntos de República Dominicana, en alianza con Grupo Ramos.
Como novedad para 2026, las jornadas que consisten en chequeos gratuitos, tamizaje de mamas y charlas, se extenderán a supermercados Aprezio, incorporando nuevos puntos en San Pedro de Macorís, Tenares y Navarrete, como parte del propósito de acercar a más personas información y orientación que contribuya al cuidado de la salud y la detección temprana.
La ruta comenzará los días 5, 6 y 7 de octubre en Sirena avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, y Sirena San Cristóbal. Posteriormente, continuará por distintos puntos del país, incluyendo:
- Santo Domingo Oeste
- Higüey
- Baní
- San Pedro de Macorís
- La Romana
- Santiago
- Tenares
- Puerto Plata
- Moca
- Navarrete
Asimismo, las jornadas estarán presentes en plazas comerciales. Galería 360 recibirá la iniciativa los días 9, 10 y 11 de octubre; Iberia Higüey, el 14 y 15 de octubre; Iberia San Pedro, el 19 y 20; y Plaza Duarte, los días 23, 24 y 25 de octubre.
Un mensaje que puede marcar una diferencia
"Con Alerta Rosada queremos seguir acercando a las personas un mensaje que puede marcar una diferencia: cuidar nuestra salud, informarnos y realizar los chequeos a tiempo. Más que una campaña, es un compromiso que hemos sostenido durante años y que nos impulsa a continuar generando espacios de orientación y acompañamiento para las familias", expresó Natacha Quiterio, 2da vicepresidenta de Mercadeo de Mapfre.
Asimismo, Vanessa Alba Caminero, directora ejecutiva de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos, destacó que esta alianza reafirma el compromiso de la organización con el bienestar de las familias dominicanas y con su propósito de mejorar vidas todos los días, al respaldar iniciativas como Alerta Rosada, que acercan servicios de salud a las comunidades, promoviendo una cultura de cuidado.
De su lado, el doctor Carlos Pimentel, gerente de Prevención y Promoción de Mapfre, asegura que el compromiso es continuar promoviendo la detección temprana del cáncer de mama y contribuir al bienestar de los dominicanos, por eso este año se han propuesto sobrepasar las 100 mil personas impactadas.
El calendario completo, con las fechas, establecimientos y ubicaciones de las jornadas de Alerta Rosada 2026, estará disponible como anexo a esta nota de prensa.