Supermix recibe la Navidad

Emil Pappaterra y Yadilka reciben la Navidad en Supermix. ( CORTESÍA DE SUPERMIX )

Supermix celebró la bienvenida oficial a la temporada de la Navidad con un encuentro que reunió a suplidores, aliados comerciales, clientes y colaboradores.

Bajo el concepto "Supermix se viste de Navidad", una propuesta que celebra la alegría, la ilusión, la gratitud y el espíritu de compartir que caracterizan esta época del año.

La propuesta de este año invita a vivir la Navidad más allá de la decoración, convirtiendo los espacios de Supermix en un recorrido por diferentes estilos, colores y formas de celebrar.

La temporada presenta una amplia selección de colecciones navideñas, cada una con una identidad propia y pensada para inspirar diferentes maneras de vestir y disfrutar los espacios durante esta época.

Entre las propuestas destacan Tradicional, Soldados, Lazos, Gingerbread y Mascarada, a las que se suman otras colecciones que amplían la oferta decorativa y permiten crear ambientes con diferentes estilos y personalidades.

La colección Tradicional reúne elementos clásicos como Santa Claus, el rojo y el verde, evocando las celebraciones navideñas de la infancia y esas tradiciones que pasan de generación en generación.

La Colección Soldados apuesta por una estética clásica, elegante y llena de carácter, mientras que Lazos presenta una propuesta delicada y sofisticada, donde este elemento se convierte en protagonista de árboles y espacios.

Por su parte, Gingerbread incorpora una estética alegre, dulce y llena de color, inspirada en el encanto de las tradicionales galletas de jengibre. Mascarada, en tanto, propone una Navidad diferente, con una estética marcada por la elegancia, el misterio, el brillo y una inspiración festiva y sofisticada.

Uno de los grandes protagonistas de la temporada es el burgundy, seleccionado como el color de esta Navidad en Supermix. Este tono profundo y sofisticado se integra a los árboles, espacios y diferentes elementos de la propuesta decorativa, aportando una visión contemporánea a las celebraciones tradicionales.

"Supermix se viste de Navidad" parte de una idea central: ofrecer diferentes maneras de vivir y celebrar esta temporada, para que cada visitante pueda encontrar la Navidad que recuerda, la que imagina o incluso descubrir una completamente nueva.

Propuesta de temporada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/dsc00152-2e871e4e.jpg Betsy Vilorio, Jeanne Sánchez, Karla Olmo y Cristina de Jesús. (CORTESÍA DE SUPERMIX)

La propuesta navideña de Supermix se extiende también al área gastronómica, con productos e ingredientes pensados para acompañar las diferentes celebraciones de la temporada.

Entre las opciones disponibles se encuentran las canastas navideñas, concebidas como una alternativa para regalar, compartir y agradecer, así como los bonos Supermix de RD$500 y RD$1,000, que permiten obsequiar a familiares, amigos o colaboradores la posibilidad de elegir aquello que realmente desean.

Asimismo, The Food Market, restaurante de Supermix, estará recibiendo pedidos para las cenas de Thanksgiving y Navidad, con opciones preparadas para llevar a los hogares el sabor y la calidad de su propuesta gastronómica, facilitando la planificación de estas celebraciones.

Tecnología

Como parte de su apuesta por acercarse cada vez más a sus clientes y facilitar su experiencia de compra, Supermix incorpora Mix to Go, su aplicación y página web, que permiten realizar compras desde el celular o computador y recibirlas directamente en el hogar.

A través de esta plataforma, los clientes pueden adquirir productos de supermercado, artículos de ferretería, decoraciones y diferentes productos propios de la temporada navideña, sin necesidad de trasladarse hasta la tienda.

Ofertas

Para hacer más conveniente la experiencia de compra durante esta época, Supermix también anunció promociones especiales en alianza con diferentes entidades bancarias durante los fines de semana.

Además, desde el inicio de la temporada estará disponible un 20 % de descuento en artículos navideños durante los fines de semana, una iniciativa pensada para que los clientes puedan aprovechar sus compras y llevar a sus hogares todo lo necesario para vestir sus espacios y celebrar esta Navidad.

Con esta propuesta, Supermix reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes durante una de las épocas más esperadas del año, ofreciendo decoración, gastronomía, productos, experiencias y alternativas de compra para hacer de cada celebración un momento especial.