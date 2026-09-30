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Uniromana y Banco López de Haro
Uniromana y Banco López de Haro

Uniromana y Banco López de Haro fortalecen su alianza en favor de la educación superior

El acuerdo contempla distintas líneas de colaboración, destinadas al desarrollo de la universidad, entre ellas el apoyo a becas para estudiantes

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    Uniromana y Banco López de Haro fortalecen su alianza en favor de la educación superior
    Jorge Álvarez Cascos y Javier A. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    La Universidad Uniromana y el Banco López de Haro sellan  un convenio de colaboración con una vigencia de cinco años, con lo que consolidan una relación institucional que acompaña a la Universidad desde las primeras etapas de su proyecto.

    El acuerdo contempla distintas líneas de colaboración, destinadas al desarrollo de la universidad, entre ellas el apoyo a becas para estudiantes, así como la incorporación de servicios bancarios dirigidos a universitarios de la entidad educativa.

    En el marco de esta colaboración, el Banco López de Haro realiza un importante aporte de equipos tecnológicos, como muestra de su compromiso con el fortalecimiento y desarrollo de la comunidad universitaria de Uniromana.

    Estos equipos estarán destinados al nuevo Aula IT Banco López de Haro, cuya denominación reconoce y pone en valor la colaboración de la entidad bancaria con la Universidad de La Romana, contribuyendo así a impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito universitario.

    Reconocimiento

    Durante el acto, la entidad educativa  entregó a la institución bancaria  una placa de reconocimiento como Mecenas de la entidad educativa, en reconocimiento de su respaldo y acompañamiento al proyecto universitario desde sus orígenes.

    El nuevo convenio amplía esta colaboración e incorpora servicios destinados a la comunidad universitaria, entre ellos:

    • Un cajero automático
    • Stands con servicios bancarios destinados a los universitarios de la entidad educativa en La Romana

    Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros dentro del campus.

    Con este nuevo acuerdo, Uniromana y el Banco López de Haro reafirman su compromiso de trabajar conjuntamente en iniciativas que contribuyan al desarrollo de la Universidad, al fortalecimiento de las oportunidades para sus estudiantes y al desarrollo educativo y social de la Región Este de la República Dominicana.

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