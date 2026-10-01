El Burén de Oro reconoce a referentes de la gastronomía dominicana

Enrique de Marchena, Rafael Anso, Luis Ros, Jacqueline Mora, Juan Manuel Núñez y Sigfrido Pared Pérez ( CORTESÍA DE BURÉN DE ORO )

La gastronomía dominicana fue protagonista de una nueva mirada sobre quienes hacen posible su desarrollo. En su primera edición, El Burén de Oro, la gala de premiación de la Academia Dominicana de Gastronomía (ADG), puso en valor mucho más que el resultado que llega a la mesa.

En el hotel El Embajador se reconoció a productores, instituciones, iniciativas y proyectos que, desde distintos ámbitos, contribuyen a fortalecer y proyectar la gastronomía del país.

Con el concepto "De la raíz al Escenario", la velada reunió a miembros de la Academia, nominados, patrocinadores y autoridades, entre ellas las viceministras de Turismo Jacqueline Mora y de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional Vilma Arbaje de Contreras, el viceministro de Turismo Carlos Peguero y al exministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

También estuvieron figuras de la gastronomía iberoamericana, como José Carlos de Santiago, vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

Una noche que se degustó, además de aplaudirse

Cada categoría tuvo su plato, servido simultáneamente a las mesas: casabe para lo saludable, croqueta de berenjena y coco para lo solidario, tiradito de pesca local para lo sostenible, gambas para lo sociable, filete para lo satisfactorio y un ganache de arroz con leche para lo global.

Antes de cada degustación, el jurado, presidido por Enrique de Marchena, secretario de la ADG, reveló a cada ganador:

Gastronomía Saludable: Wholesome , recibido por su fundadora, Sara Lina Dauhajre .

, recibido por su fundadora, . Gastronomía Solidaria: FAO , por su trabajo en seguridad alimentaria y apoyo a pequeños productores ; recibió Carlenia Castro .

, por su trabajo en seguridad alimentaria y apoyo a pequeños ; recibió . Gastronomía Sostenible: Rizek Cacao , recibido por Ela Sarah Rizek .

, recibido por . Gastronomía Sociable: Típico Bonao , parada de la Autopista Duarte; recibió Óscar Batista .

, parada de la Autopista Duarte; recibió . Gastronomía Satisfactoria: Ajualä , recibido por José Manuel Mallén Santos .

, recibido por . Gastronomía Global: Kah Kow, recibido por Ela Sarah Rizek.

Grupo Rizek se llevó así dos de los seis galardones, por un cacao dominicano cuidado en cada eslabón, de la tierra a la tableta, y llevado después al mundo.

Dos distinciones para honrar una visión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/aida-hernandez-cesar-cordero-0c7ecb64.jpeg Aida Hernández y César Cordero. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La Academia entregó su primer reconocimiento honorífico a Rafael Ansón, fundador y presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía de España y presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, autor de la visión de la Gastronomía del Siglo XXI en la que se basan las categorías del premio.

Lo recibió en su nombre José Carlos de Santiago, vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG).

El Gran Burén de Oro, máxima distinción de la ADG, fue para el ministro de Turismo, David Collado, por entender la gastronomía como parte esencial de la oferta turística y la identidad del país.

Collado se encontraba en el extranjero cumpliendo compromisos de su función, y el galardón lo recibió en su nombre la viceministra Jacqueline Mora.

Para Luis Ros, presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, la primera edición de El Burén de Oro representa el inicio de una propuesta que busca trascender la celebración anual y contribuir a consolidar referentes para el sector.

"Esta noche no estamos aquí solamente para entregar unos premios. Estamos aquí para celebrar una historia. Pero, sobre todo, para asumir un compromiso con el futuro de la gastronomía dominicana", expresó durante la gala.

Sobre los nominados, fue enfático: todos son ya referentes de la gastronomía dominicana, y la nominación los incorpora a una comunidad que la Academia quiere hacer crecer cada año. Los ganadores, además, pasan automáticamente a ser los nominados de República Dominicana a los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía.

Al entregar el Gran Burén de Oro, Ros resumió la razón del reconocimiento: "Cuando nuestra gastronomía crece, también crece la República Dominicana."

Más allá de la gala

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/captura-de-pantalla-2026-09-30-a-las-51348pm-ba34f4b0.png El evento se llevó a cabo el hotel El Embajador. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Durante la noche se lanzó la tercera edición de la Guía Gastronómica Dominicana, ahora interactiva y disponible en español y en inglés. Cada invitado se llevó en frasco el cóctel "La Tambora", creado por iniciativa de la ADG y del mixólogo Heriberto Federico, para la participación de un cóctel autóctono para premios internacionales.

La ADG agradeció a los socios fundacionales, Induveca y el Hotel El Embajador; a los Aliados Corporativos, Inicia y Advanced Asset Management; a los Aliados de Experiencia, La Bodega y Ron Barceló.

Los Colaboradores Ros Seguros, United Gas, Empresas Najri y Grupo Cometa por haber sido parte fundamental en la elaboración de esta iniciativa creada para reconocer lo nuestro.