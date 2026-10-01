Grupo Blandino celebra 95 años con conferencia de Juan Roberto Musa en Santiago

Grupo Blandino celebró sus 95 años de trayectoria con la conferencia "Lo que nadie ve antes del éxito", impartida por el reconocido empresario Juan Roberto Musa, una reflexión sobre los desafíos, sacrificios y decisiones que acompañan la construcción de una trayectoria empresarial sólida.

El emotivo y enriquecedor encuentro conectó el mensaje de perseverancia y evolución de la charla con la historia corporativa de Blandino, que ya alcanza cuatro generaciones.

La actividad reunió a invitados, relacionados y miembros de la familia Blandino para conmemorar casi un siglo de una empresa que ha crecido manteniendo como pilares el servicio, la innovación y el acompañamiento cercano a las familias dominicanas.

Durante el encuentro, Virginia Arredondo, presidenta del Consejo de Grupo Blandino, resaltó el significado de preservar un legado construido de generación en generación. "Llegar a 95 años representa la responsabilidad de honrar lo que recibimos, seguir evolucionando y mantener nuestro compromiso de acompañar a cada familia con empatía, discreción y excelencia en el servicio", expresó.

En su conferencia, Musa abordó la realidad que existe detrás del crecimiento empresarial, alejándose de la idea de que el éxito ocurre sin obstáculos.

Su mensaje destacó que los resultados se construyen a partir de la constancia, la capacidad de enfrentar momentos complejos y la decisión de continuar avanzando, valores estrechamente vinculados con la trayectoria de Grupo Blandino.

Desde sus inicios, Grupo Blandino ha sido precursor de importantes transformaciones en el sector funerario dominicano.

Entre sus hitos figuran la incorporación de las primeras capillas de velación, servicios de cremación, columbarios y soluciones de repatriación, avanzando hacia una propuesta integral que procura atender las distintas necesidades de las familias durante el proceso de despedida.

La celebración tuvo además un significado especial al realizarse en Santiago, ciudad donde Grupo Blandino mantiene presencia ininterrumpida desde 1975 y que ha sido determinante en su crecimiento en el país.

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A sus 95 años, Grupo Blandino continúa guiado por valores como la responsabilidad, compromiso, discreción, empatía y calidad en el servicio, fiel a la misión que ha acompañado su evolución: "Haciendo más fácil tu momento más difícil".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/blandino-2-a7ec61f1.jpg Félix Payano, Santiago Rodríguez y Franklin Mejía. (CEDIDA POR GRUPO BLANDINO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/blandino-3-2b5d9b27.jpg Jazmín Vidal, María Fernanda Arredondo y Elaine Gutiérrez. (CEDIDA POR GRUPO BLANDINO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/blandino-4-05fcf311.jpg Víctor Méndez y Rosslaydi Villar. (GRUPO BLANDINO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/blandino-5-6afa8c7d.jpg Arelis Rodríguez, Yanira Rodríguez y Teresa Peña. (GRUPO BLANDINO) ‹ >

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