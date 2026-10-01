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Grupo Ramos
Grupo Ramos

Grupo Ramos da la bienvenida a la Navidad con nuevas tendencias, experiencias y una feria de bebidas

La propuesta decorativa de este año se articula en torno a tres estilos: "Blanca Clásica Elegante", "Tierras Altas" y "Rústico Verde Sage"

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Grupo Ramos da la bienvenida a la Navidad con nuevas tendencias, experiencias y una feria de bebidas
Yill Odreman, Carmen Julia Ángeles y Ricardo Gómez. (JUAN GUIO)

Entre bailes, degustaciones, colecciones decorativas y novedades, Grupo Ramos, a través de Sirena, dio la bienvenida a su temporada navideña, una propuesta que busca anticipar el espíritu de las fiestas con nuevas tendencias para el hogar, experiencias en tiendas y oportunidades de ahorro.

Bajo el concepto "Deja que la Navidad te toque", la temporada 2026 invita a los dominicanos a comenzar a vivir desde octubre la magia de una de las épocas más esperadas del año, con opciones para decorar, compartir y crear momentos especiales en familia.

La propuesta estará disponible del 1 de octubre al 25 de diciembre e incluye novedades en decoración, actividades especiales en las tiendas y promociones en distintas categorías.

"Este año queremos que nuestros clientes encuentren en Sirena todo lo necesario para darle su propio toque a la Navidad. Hemos ampliado las opciones de decoración y sumado nuevas propuestas para que cada espacio pueda reflejar diferentes estilos, desde los más clásicos y elegantes hasta alternativas más naturales y contemporáneas", destacó Carmen Julia Ángeles, directora ejecutiva de Mercadeo de Grupo Ramos.

Tres estilos para vestir la Navidad

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Infografía
Navidad clásica (JUAN GUIO)

La propuesta decorativa de este año se articula en torno a tres estilos: "Blanca Clásica Elegante", "Tierras Altas" y "Rústico Verde Sage", con alternativas que van desde piezas tradicionales hasta propuestas de inspiración natural y contemporánea.

La colección incluye piezas de gran formato, nuevas opciones de iluminación, árboles estilo pencil, modelos con luces integradas y diseños esquineros, además de bolas oversize, textiles, vajillas, tazas, velas, aromas y accesorios para distintos espacios del hogar.

Como parte de la experiencia, más de 30 emprendedores y especialistas en decoración navideña estarán presentes en diferentes tiendas Sirena entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre. Allí ofrecerán demostraciones y asesorías para orientar a los clientes en la selección de colores, adornos, luces y accesorios.

La intención es que las tiendas no solo funcionen como puntos de compra, sino también como espacios de inspiración durante la temporada.

"Queremos que las tiendas sean también espacios de inspiración y encuentro durante esta temporada. Por eso tendremos degustaciones, catas, talleres, experiencias gastronómicas, Happy Hours navideños y actividades junto a Santa y el Coro Sirena, creando diferentes oportunidades para disfrutar y compartir", explicó Jennifer Terrero, directora de Publicidad.

Feria para celebrar con distintos brindis

La programación navideña se complementa con la Feria de Bebidas 2026, que se desarrollará del 1 al 31 de octubre bajo el concepto "Dale tu toque a cada brindis".

Durante el mes se ofrecerán descuentos y promociones especiales, además de catas de ron, vino y cerveza, opciones de bebidas 0.0, masterclasses de coctelería, maridajes, talleres de Sip & Paint y actividades para aprender a preparar tablas navideñas.

La feria también amplía el abanico de alternativas para quienes buscan opciones sin alcohol, con aguas premium, mocktails, jugos, refrescos, mezcladores y bebidas funcionales.

De esta manera, la propuesta busca acompañar diferentes preferencias y formas de celebrar, desde los encuentros familiares hasta las reuniones entre amigos.

Ahorro durante la temporada

La temporada estará acompañada de descuentos de entre 20 % y 50 % en categorías navideñas seleccionadas, así como jornadas especiales de ahorro y beneficios con bancos aliados.

Durante noviembre, algunas de las actividades promocionales permitirán alcanzar descuentos de hasta 60 % y 65 % en productos seleccionados.

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Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.