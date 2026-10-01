Playa Nueva Romana realiza un ritual de arte, bienestar y conexión

Mari Mojica, Juan Mojica, Jhoselyn y Julissa Olacklin. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

En una atmósfera íntima, relajante y cuidadosamente diseñada para despertar los sentidos, Playa Nueva Romana realizó la primera edición de "PintArte Ritual FloreSer", una experiencia creada especialmente para sus propietarias donde el arte terapéutico, la creatividad y el bienestar emocional se fusionaron en una jornada de conexión personal.

Propietarias e invitadas especiales disfrutaron de un encuentro pensado para desconectarse de la rutina y regalarse un espacio de pausa, inspiración y expresión emocional en un ambiente acogedor y lleno de armonía.

La experiencia tuvo como eje central una sesión de pintura guiada paso a paso sobre una silueta inspirada en el concepto de "Florecimiento", permitiendo que cada participante conectara con sus emociones, explorara su creatividad y viviera un momento de bienestar a través del arte.

Experiencia diferente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/yulimar-cardona-a616b546.jpg Yulimar Cardona, mientras participaba de la jornada. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Durante la jornada, las asistentes disfrutaron además de un espacio diseñado para compartir, relajarse y vivir una experiencia diferente, donde el bienestar emocional y los pequeños momentos se convirtieron en protagonistas de la tarde.

Con iniciativas como esta, Playa Nueva Romana continúa fortaleciendo su propuesta de valor como un destino residencial donde forman parte esencial de su estilo de vida:

El bienestar

La comunidad

Las experiencias memorables

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