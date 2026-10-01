Uber incorpora video en vivo para acompañar los viajes de adolescentes

Manuela Bedoya, Gerente de Comunicaciones de Seguridad de Uber para la regio´n Andina, Caribe y Centroame´rica. ( CEDIDA POR UBER )

Para muchas familias, permitir que un adolescente se desplace solo implica encontrar un equilibrio entre darle independencia y saber que está bien.

Con esa idea en mente, Uber anunció una nueva actualización para Uber Teens que permitirá a padres y tutores acompañar los viajes de adolescentes de entre 15 y 17 años mediante una transmisión de video en vivo desde el interior del vehículo.

La función estará disponible cuando el socio conductor tenga habilitada esta opción y las condiciones técnicas de su dispositivo lo permitan. De esta manera, la familia podrá contar con una nueva herramienta para seguir el trayecto en tiempo real directamente desde la aplicación.

"Sabemos que para las familias es importante encontrar un balance entre darles mayor independencia a sus adolescentes y poder seguir acompañándolos", comentó Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber para la región Andina, Caribe y Centroamérica.

Según explicó, Uber Teens busca precisamente facilitar esa independencia mientras los padres y tutores permanecen informados durante el recorrido.

Así funciona el video durante el viaje

El proceso comienza cuando el adolescente inicia su viaje. En ese momento, el padre, madre o tutor vinculado a su cuenta recibirá una notificación en la aplicación y podrá acceder, cuando la función esté disponible, a la transmisión en vivo del interior del vehículo a través del teléfono del socio conductor.

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La disponibilidad dependerá de que el conductor tenga habilitada la funcionalidad y de las condiciones técnicas de su dispositivo. Si la transmisión se interrumpe, la familia podrá intentar conectarse nuevamente o recurrir al chat grupal para comunicarse con el adolescente y el socio conductor.

La actualización también contempla controles relacionados con la privacidad. El acceso al video está limitado al padre, madre o tutor vinculado a la cuenta del adolescente y queda restringido una vez que finaliza el viaje.

Para que la transmisión esté disponible, el socio conductor debe tener habilitada la función de grabación de video. En caso de que durante el recorrido se reporte un incidente, Uber podrá acceder a las grabaciones correspondientes como parte de sus procesos de seguridad y soporte.

Más herramientas para los viajes de adolescentes

El video en vivo se incorpora al conjunto de más de 30 funcionalidades de seguridad disponibles en Uber Teens.

Entre ellas están el seguimiento del viaje en tiempo real, el chat grupal que conecta al adolescente con sus padres o tutores y el socio conductor, la verificación mediante código PIN y RideCheck, una tecnología que permite detectar determinadas anomalías durante el trayecto.

Además, los viajes de Uber Teens están disponibles únicamente para socios conductores que cuentan con las mejores calificaciones dentro de la aplicación.

Así, la nueva herramienta suma otra posibilidad para que las familias acompañen a sus adolescentes mientras estos comienzan a desplazarse con mayor independencia, sin que ese acompañamiento tenga que significar estar físicamente presente durante cada recorrido.