Almacenes Unidos inaugura su cuarta sucursal

Florencio García Valle e Isabel Fernández de García, José Oscar García, Rosalía García, Claudia Fernández, María Dolores Fernández y familiares. ( CORTESÍA DE ALMACENES UNIDOS )

Con una propuesta que reúne distintas soluciones de compra en un mismo espacio, Almacenes Unidos inauguró su cuarta sucursal en República Dominicana, ubicada en la avenida Luperón, en Santo Domingo, con la que amplía su presencia en la capital y apuesta por una experiencia de compra más ágil, cómoda y diversificada.

El establecimiento cuenta con 8,500 metros cuadrados destinados a ferretería, 3,500 metros cuadrados de supermercado, 18,900 metros cuadrados de almacenes, 2,300 metros cuadrados de oficinas administrativas y 19,600 metros cuadrados de parqueos, entre otras áreas.

Durante la presentación de la obra, el arquitecto Mario García, representante de Constructora Otalsa, del Grupo Avellano, destacó que el proyecto fue concebido bajo criterios de funcionalidad y modernidad, con el cumplimiento de las normas y códigos ambientales y de construcción vigentes.

La conceptualización y creación de los espacios estuvo encabezada por la arquitecta Clara García, mientras que la parte estructural estuvo a cargo del ingeniero Luis José Brugal, de Constructora Otalsa, junto con un amplio equipo de profesionales, contratistas y suplidores que participaron en las diferentes etapas de la obra.

Una apuesta por la compra integral

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/foto-1-jose-alfredo-corripio-y-florencio-garcia-valle-2347225a.jpg José Alfredo Corripio y Florencio García Valle. (CORTESÍA DE ALMACENES UNIDOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/foto-7-omar-garcia--godoy-y-mirna-de-garcia-godoy-51b0e367.jpg Omar García-Godoy y Mirna de García Godoy. (CORTESÍA DE ALMACENES UNIDOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/foto-8-jesus-y-fernando-cano-4133f8ca.jpg Jesús y Fernando Cano. (CORTESÍA DE ALMACENES UNIDOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/foto-9-jose-enrique-nunez-y-celso-garcia-f328ff8f.jpg José Enrique Núñez y Celso García. (CORTESÍA DE ALMACENES UNIDOS) ‹ >

Al pronunciar las palabras centrales de la inauguración, Florencio García, presidente ejecutivo de Almacenes Unidos, señaló que la apertura representa un momento importante para la empresa y una renovación de su compromiso de ofrecer a sus clientes una experiencia de compra cada vez más cómoda, cercana y satisfactoria.

El nuevo establecimiento fue diseñado para atender tanto las necesidades de las familias como las de empresas de la zona, mediante una oferta que integra diferentes categorías.

En Unidos Luperón los clientes encontrarán productos de ferretería, construcción, supermercado, electrodomésticos y artículos para el hogar, con marcas nacionales e internacionales.

La propuesta busca concentrar en un mismo lugar alternativas para distintas necesidades de la vida cotidiana y mantener una relación entre calidad, variedad y precio.

"Servir cada día mejor a nuestros clientes" continúa siendo, de acuerdo con García, uno de los principales compromisos de la empresa, que también apuesta por mantener un servicio atento, profesional y cercano.

Más de seis décadas de trayectoria

La apertura de la sucursal Luperón se suma a una historia empresarial que comenzó en 1964, cuando Almacenes Unidos inició sus operaciones dedicada a la venta al por mayor de artículos ferreteros.

En el año 2000, con la apertura de Unidos Kennedy, la empresa evolucionó hacia el formato de tienda por departamentos. Posteriormente incorporó un supermercado en Unidos Sarasota y extendió su presencia fuera de Santo Domingo con la apertura de Unidos Punta Cana, su primera sucursal en el interior del país.

Con la nueva tienda de la avenida Luperón, la empresa alcanza cuatro sucursales en República Dominicana y continúa una estrategia de expansión basada en la integración de diferentes categorías comerciales.

La inauguración también marca el inicio de una temporada de descuentos y promociones especiales en Unidos Luperón, coincidiendo con el lanzamiento de la temporada navideña, como parte de las actividades con las que la empresa busca atraer a los consumidores a sus establecimientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/fachada-unidos-luperon-c0b29d50.png Fachada Unidos Luperón. (CORTESÍA ALMACENES UNIDOS)