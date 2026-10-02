Claro Dominicana celebra su tradicional cóctel Expo Cibao 2026

En el marco de la 39.ª edición de Expo Cibao, Claro Dominicana celebró su tradicional cóctel para clientes, líderes empresariales, relacionados y representantes de diversos sectores productivos.

La participación de Claro en esta plataforma empresarial, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago bajo el lema "Unidos por la competitividad", responde a la visión compartida de que el crecimiento sostenible se construye mediante la colaboración entre empresas, instituciones y sectores que impulsan el desarrollo de la República Dominicana.

Durante el encuentro, realizado con motivo de la apertura de su módulo de exhibición en el Parque Central de Santiago, Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana, destacó la importancia de espacios como Expo Cibao para fortalecer las alianzas que promueven la innovación, la inversión y el crecimiento de la región.

"La tecnología es un aliado estratégico para impulsar la innovación, optimizar las operaciones y generar nuevas oportunidades de progreso. En Claro convertimos ese potencial en conexiones, herramientas y oportunidades concretas para las personas, las empresas y las comunidades. Fortalecer la conexión que nos une es clave para generar valor y contribuir al bienestar y la competitividad del país. Por eso, continuamos poniendo nuestra infraestructura, soluciones y experiencia al servicio de quienes impulsan el desarrollo de la región norte y de todo el país", expresó Acosta.

Beneficios en Expo Cibao

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/2-luis-campos-jorge-omar-acosta-y-oscar-schwarzbartl-84b0b60f.jpeg Luis Campos Jorge, Omar Acosta, y Óscar Schwarzbart. (CORTESÍA DE CLARO)

Durante los cinco días de exhibición, del 30 de septiembre al 4 de octubre, los visitantes podrán conocer de cerca las soluciones móviles, residenciales y empresariales de Claro, diseñadas para responder a las necesidades de un entorno cada vez más digitalizado.

Los asistentes de Expo Cibao podrán acceder a atractivos beneficios al trasladar sus servicios a Claro.

Quienes realicen la portabilidad de su servicio fijo recibirán un 50 % de descuento en su factura durante 12 meses, mientras que los clientes que porten su línea móvil a planes postpago disfrutarán de un 75 % de descuento en la renta mensual durante cuatro meses.

De igual forma, los clientes que adquieran los planes móviles Smart Especial y Smart Libre podrán aprovechar el incremento de los bonos de datos por 36 meses, disfrutando de la mejor experiencia móvil del país, respaldada por la velocidad, estabilidad y robustez de la red 5G de Claro.

Asimismo, los asistentes a Expo Cibao podrán descubrir las ventajas de la cuarta generación de Fibra Óptica (XGSPON), una solución de internet simétrico para hogares y negocios capaz de navegar a grandes velocidades. Esta tecnología ya está disponible en 28 sectores de Santiago, incluyendo ahora Las Carmelitas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/3-shariff-quinones-yaskara-sanchez--janet-perez-y-jenny-abreu-79adcda1.jpeg Shariff Quiñones, Yaskara Sánchez, Janet Pérez, y Jenny Abreu. (CORTESÍA DE CLARO DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/4-estifer-valdera--nobel-matos-y-fermin--estifer-157a17cf.jpeg ‹ >