La Embajada de Corea en República Dominicana celebra la "Semana de Corea 2026"

Corea y República Dominicana unieron sus ritmos durante la "Semana de Corea 2026". ( CEDIDA POR LA EMBAJADA DE COREA EN RD )

La música tradicional coreana se fusionó con el merengue, la bachata y el K-Pop durante la celebración de la "Semana de Corea 2026", organizada por la Embajada de la República de Corea en el país con motivo del Día de la Fundación Nacional de Corea.

Bajo el lema "Dos culturas, un mismo ritmo: Corea y la República Dominicana", la jornada inaugural se desarrolló el miércoles 30 de septiembre en la Universidad Iberoamericana (Unibe), donde el público disfrutó de una propuesta artística que acercó las tradiciones musicales de Corea y República Dominicana.

Uno de los momentos centrales fue el concierto "Armonía sin fronteras", protagonizado por el ensamble coreano G-HWAJA, agrupación que combina instrumentos tradicionales de Corea con elementos de la música occidental y que ha actuado en escenarios internacionales como el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, el Lincoln Center y la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El repertorio incluyó versiones de "Ojalá que llueva café" y "La Bilirrubina", de Juan Luis Guerra, interpretadas con instrumentos tradicionales coreanos y acompañadas por la voz de un artista dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/img7760-c965bf51.jpg Baejin Lim, embajador de Corea en RD, durante su discurso. (CEDIDA)

La propuesta también incorporó una presentación especial de "K-Bachata", en la que los bailarines dominicanos Nico & Pathy combinaron diferentes estilos de bachata con elementos de la música y el baile popular coreano.

"La música tiene el poder de acercarnos más allá de las palabras y las fronteras", expresó el embajador de Corea en República Dominicana, Baejin Lim, quien destacó que el encuentro buscó reflejar, a través de la música y la danza, los vínculos de amistad entre ambos pueblos.

Música, educación y cultura coreana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/img7826-3ba123e2.jpg La música tradicional coreana tuvo un papel protagónico en el encuentro. (CEDIDA POR LA EMBAJADA DE COREA EN RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/img7971-e9d67ca5.jpg Los bailes dominicanos también estuvieron presentes. (CEDIDA POR LA EMBAJADA DE COREA EN RD) ‹ >

Como parte de la jornada inaugural, la plazoleta techada de Unibe acogió desde la 1:00 de la tarde diversas actividades culturales, entre ellas una sesión informativa sobre el Programa de Becas del Gobierno Coreano (GKS), dirigida a estudiantes y profesionales dominicanos interesados en realizar estudios de grado y posgrado en Corea.

La programación también incluyó una exhibición dedicada a la cosmética coreana (K-Beauty) y experiencias culturales interactivas.

Durante el concierto, G-HWAJA interpretó piezas como "Nuevo Día", composición de You Shin Kim; "Fly Me to the Moon"; "Libertango", de Astor Piazzolla; "Bésame Mucho"; y un medley de Arirang, una de las expresiones folclóricas más representativas de Corea.

El repertorio también incorporó fusiones de canciones de Jason Mraz, Bruno Mars e IVE, además de piezas tradicionales coreanas como "Nanggamhane" y "Saetaryeong".

El cierre estuvo a cargo de "Golden", reinterpretada al ritmo de bachata en una colaboración entre los músicos coreanos y los bailarines dominicanos.

Celebración del Día de la Fundación Nacional

La programación culminó el jueves 1 de octubre con la Gran Noche de Corea, una recepción oficial por el Día de la Fundación Nacional de Corea celebrada en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino.

La actividad reunió a dignatarios, diplomáticos y representantes del ámbito cultural, quienes disfrutaron nuevamente de la propuesta artística de G-HWAJA, junto a los bailarines de bachata y un cantante dominicano invitado.

El ensamble estuvo integrado por Junghee Oh, intérprete de gayageum byeong-chang y voz; You Shin Kim, compositor, productor y arreglista; Grace Leekyung Kang, intérprete de haegeum y voz; y Song Eun Shin, intérprete de gayageum de 25 cuerdas.

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