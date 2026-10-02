Grupo Viamar presenta en RD el nuevo Geely Starray GF-2027

Grupo Viamar, representante y distribuidor exclusivo de Geely en el país, presentó oficialmente el nuevo Starray GF-2027, durante un evento celebrado en las instalaciones de SD Karting, sobre la Autopista 30 de mayo, en el Malecón de Santo Domingo.

Bajo el concepto "The Star Has Evolved: A New Era Begins", la marca ofreció un encuentro para presentar una versión renovada de uno de sus modelos más vendidos, con cambios que abarcan desde el diseño exterior hasta la tecnología de asistencia al conductor.

El nuevo Starray conquista al consumidor latinoamericano que busca presencia, tecnología y respaldo de marca sin renunciar a la comodidad ni a la seguridad característica de Geely.

Familias jóvenes y profesionales hallarán en el HUD con realidad aumentada y la app móvil una experiencia digital tan atractiva como el manejo, la seguridad familiar y el lujo accesible bajo el "Respaldo Total" de Grupo Viamar en piezas y servicios posventa.

"Con el nuevo Starray no solo traemos un vehículo actualizado, sino la respuesta a lo que nuestros clientes nos han pedido: más tecnología, más conectividad y más seguridad, sin perder el diseño y la esencia que ya lo convirtieron en uno de los favoritos del segmento en el país", expresó Juan Miguel Villanueva, brand manager de Geely para República Dominicana.

Características

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/img002los-invitados-vivieron-la-experiencia-de-manejo-del-nuevo-geely-starray-2027-en-la-pista-de-sd-karting-durante-el-lanzamiento-oficial-del-modelo-en-el-pais-c54122fe.jpg Los invitados vivieron la experiencia de manejo del nuevo Geely Starray 2027 en la pista de SD Karting, durante el lanzamiento oficial del modelo en el país. (CORTESÍA DE GRUPO VIAMAR)

El cambio más evidente está en el frente, donde una nueva parrilla de listones verticales le da una postura más imponente, acompañada de faros rediseñados y rines completamente nuevos.

Atrás, las luces 3D de ancho completo mejoran la visibilidad y el reconocimiento del vehículo en carretera, mientras que el marco de la placa se reubicó en una posición más baja para una imagen más limpia.

El vehículo también creció: su longitud pasó de 4,670 mm a 4,706 mm, con una presencia más robusta y mayor comodidad interior.

Puertas adentro, la cabina estrena un enfoque más envolvente y tecnológico. La pantalla central, antes vertical, ahora es horizontal e incorpora botones físicos, uno de los cambios más solicitados por los usuarios del modelo anterior.

La consola central fue rediseñada y el sistema de audio subió de 9 altavoces Infinity a 16 Flyme Sound, mientras que el sistema operativo pasó de Galaxy OS a Flyme Auto, con Apple CarPlay y Android Auto ahora disponibles también de forma inalámbrica.

El hardware de asistencia a la conducción se actualizó de 1V1R a 1V2R, una cámara y dos radares, sumando sistemas como detección de punto ciego (BSD), asistente de cambio de carril (LCA), alerta de apertura de puertas (DOW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) y mitigación de colisiones traseras (CMSR), junto a la cámara de 360°, el crucero adaptativo y el Head-Up Display ya conocidos.

Bajo el capó se mantiene el motor 2.0TGDi de 218 hp y 325 N·m, con transmisión automática 7DCT, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 8.2 segundos y alcanzar 215 km/h, con cuatro modos de conducción.

4,706 mm de longitud y 2,777 mm de distancia entre ejes; maletero de 650 a 1,610 litros.

Seis airbags, ESC, control de tracción G-TCS, asistente de arranque (HAC) y descenso (HDC).

Rines de 20" con neumáticos Goodyear; techo panorámico y portón eléctricos; acceso sin llave.

Los vehículos ya están disponibles para la venta y las pruebas de manejo en los salones Geely de Arroyo Hondo, Naco y Sambil; en las sucursales de Grupo Viamar y en su red de dealers afiliados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/img004emil-patino-y-andrea-diaz-18633e5b.jpg Emil Patiño y Andrea Díaz (CORTESÍA DE GRUPO VIAMAR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/img005yamila-lebron-y-jochy-campusano-1-d114501d.jpg Yamila Lebrón y Jochy Campusano. (CORTESÍA DE GRUPO VIAMAR) ‹ >