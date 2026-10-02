Inauguran la quinta temporada de "Navidad con Luz" by Celaom

Nicolás Ortega, Luz Ortega, Roberto Cáceres y Luz del Alba Cáceres. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La apertura de la quinta temporada de "Navidad con Luz" trajo consigo la presentación de Celoam Event Design una nueva propuesta que celebra la creatividad y la creación de experiencias que trascienden, al frente de la cual se encuentra Luz Ortega.

Para celebrar lo construido, Ortega presentó una muestra de lo que constituye su colección de "Arboles de alquiler 2026".

Durante la actividad se exhibieron las diferentes propuestas y tendencias navideñas entre las que se destacan: "Burgundy Glow", "Resplandor Ambar", "Reflejos del Mar", "Peacock Royales", "Nutracracker", "Fantasy" y "Antique Christmas".

De acuerdo a Luz Ortega, para esta temporada de Navidad, las gemas, terciopelos, borgoña, champagne, cristales, perlas, mariposas, así como las flores, el tradicional cascanueces, los dulces, estilos rústicos y antique estarán presentes.

Al hablar sobre su propuesta de "Arboles de Alquiler 2026", dijo que ha tenido muy buena aceptación por parte del público, desde el año 2022.

"Esta es una opción que ha gustado mucho, alquilar los árboles con todo incluido, y es por ello que no escatimamos esfuerzos al momento de ofrecer productos que vayan acorde con las tendencias del momento".

Manifestó que a través de "Navidad con Luz", también se pueden adquirir guirnaldas, coronas, centros de mesas, decoración de exterior e interior, así como servicios de iluminación y proyectos navideños tanto para hogares como empresas e instituciones.

"Nuestra propuesta constituye un servicio que le permite tanto a las familias como a las empresas disfrutar de una decoración hermosa, cálida sin tener que salir de compras", refirió.

Celaom Event Design

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/foto-2-yanilsa-de-los-santos-mayelyn-de-jesus-luz-ortega-warquidia-perez-y-maria-almonte-839877d3.jpg Yanilsa de los Santos, Mayelyn de Jesús, Luz Ortega, Warquidia Pérez y María Almonte. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Al referirse a su más reciente proyecto, dijo que es una empresa dedicada a la conceptualización, producción y montaje de eventos sociales, corporativos e institucionales que incluye ambientación, escenografía, mobiliario, tarimas y estructuras; audiovisuales, pantallas LED, sonido, iluminación y coordinación de los diferentes elementos necesarios para ejecutar un evento.

"Me complace poder presentarles una empresa preparada para trabajar con familias, empresas e instituciones durante todo el año", precisó Luz Ortega.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/foto-4-de-esta-manera-fueron-recibidos-los-invitados-a-la-gran-noche-de-navidad-con-luz-84a93318.jpg De esta manera fueron recibidos los invitados a la gran noche de Navidad con Luz (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)