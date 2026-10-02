La Fundación Cultural Verónica Sención lanza "Mini bibliotecas para las comunidades"

Karen Ricardo, Lidia Martínez de Macarrulla, Verónica Sención y Amarilys Durán, en la actividad de la Fundación Cultural Verónica Sención. ( CEDIDA POR FUNDAVER )

La Fundación Cultural Verónica Sención (Fundaver), lanzó el proyecto de mini bibliotecas comunitarias, una iniciativa que busca acercar los libros, el conocimiento y la inspiración a niños, jóvenes y adultos de distintas comunidades.

Verónica Sención, presidenta de Fundaver, conjuntamente con Karen Ricardo, presidenta del Consejo Administrativo del Residencial Condominio El Embajador, dejaron inaugurada la primera mini biblioteca en los Jardines del Embajador.

Esta mini biblioteca cuenta con una dotación inicial de 70 libros y la elaboración de una pequeña casa con anaqueles. De acuerdo con las ejecutivas, para este proyecto esperan contar con el apoyo del empresariado dominicano.

Así funcionarán

Las mini bibliotecas funcionarán bajo la modalidad "Toma un libro, deja un libro", promoviendo el acceso gratuito a la lectura, el intercambio de conocimientos y la participación comunitaria.

En el marco de evento, la escritora Lidia Martínez de Macarrulla presentó su más reciente obra "El Cacique Enriquillo" y realizó una donación de cada uno de sus libros.

Sención expresó que el objetivo de instalar estas mini bibliotecas permitirán que cada familia tenga acceso a libros, comparta momentos de lectura y fortalezcan los vínculos familiares y de amistad.

Asimismo, contribuirán a la salud emocional de la comunidad al ofrecer espacios de tranquilidad, reflexión, imaginación y crecimiento personal.

Como plan piloto, estas mini bibliotecas serán instaladas en espacios cerrados y seguros de sectores de Santo Domingo, con el compromiso del Consejo de Administración de los Condominios y las Juntas de Vecinos, de velar por su cuidado y mantenimiento.

Sención, durante su intervención, expresó su agradecimiento a Alexis Betancourt, vicepresidente del Consejo Directivo de Fundaver e ideólogo del proyecto, y a Héctor Rizek, por su valiosa contribución para dar inicio a este proyecto.

También a Amarilys Durán, secretaria general de Fundaver, a Karen Ricardo, a los directivos del Consejo Administrativo, los residentes y la Junta de Vecinos del Condominio, por el apoyo y el entusiasmo con que acogieron esta iniciativa.

De igual forma agradeció la colaboración y participación de Lidia Martínez de Macarrulla, escritora Invitada de Honor, a Marisela Valdez Aguasvivas, Varinia Caamaño y Velkys Cocco, quienes realizaron una importante donación de libros de colección de literatura, financieros y autoayuda, así como a Miguelina Santos, coordinadora de prensa, y Nelly Ciprian, secretaria de Fundaver.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/fundaver-2-9644c399.jpg Yanelis Frías de Reyes, Nadia Reyes, Gladys Sención de Reyes y Juan Reyes. (CEDIDA POR FUNDAVER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/fundaver-3-fb193e0d.jpg Lorenzo Octavio (niño), Sharon Ricardo, Luz Milagros Monteoca (niña), Danilda Martínez y Fidel Méndez. (CEDIDA POR FUNDAVER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/fundaver-4-721bab1d.jpg Josefina Morfa, Lisette Morales y Lesbia Gómez. (CEDIDA POR FUNDAVER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/fundaver-5-9c8b290e.jpg Aurelia Martínez y Rosa Roa de López. (CEDIDA POR FUNDAVER) ‹ >

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