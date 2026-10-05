La Embajada de Turquía dona un mapamundi al Faro a Colón

Eliezer Nolasco, Joan Ferrer y Emriye Bagdagül Ormanci, al momento de la donación de la réplica del mapamundi de Piri Reis. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La Embajada de la República de Türkiye (Turquía) en la República Dominicana realizó un acto de donación de una réplica del célebre mapamundi de Piri Reis al Faro a Colón.

La actividad se realizó en las instalaciones del Faro a Colón y estuvo presidida por la embajadora de Türkiye, su excelencia Emriye Bagdagül Ormanci, junto a Joan Ferrer, director General de Museos, en representación del Ministerio de Cultura, y Eliezer Nolasco, director del Museo Faro a Colón.

En su discurso, la embajadora Ormanci, destacó que el conocimiento no conoce fronteras y que la información recopilada por navegantes y cartógrafos contribuyó a la comprensión del mundo por parte de la humanidad.

Explicó que esta iniciativa busca contribuir al patrimonio cultural del Faro a Colón, acercar al público a la historia de Piri Reis y conocer la importancia de la cartografía en la comprensión del mundo. Asimismo, reafirmó los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

El director General de Museos, Ferrer resaltó el valor histórico del mapamundi elaborado por el destacado navegante y cartógrafo Piri Reis en 1513. Piri Reis fue un almirante, navegante, cartógrafo y erudito otomano, considerado una de las figuras más destacadas de la historia marítima otomana.

Una pieza con especial significado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/replica-del-mapamundi-de-piri-reis-donado-al-faro-a-colon-por-la-embajada-de-turquia-en-la-republica-dominicana-c5f22534.jpg Réplica del mapamundi de Piri Reis donado al Faro a Colón por la Embajada de Turquía en la República Dominicana. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La obra es reconocida como una pieza de gran importancia para la historia de la cartografía y la navegación. El mapa de Piri Reis fue elaborado pocos años después de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo.

En su creación utilizó información proveniente de diferentes mapas y fuentes geográficas de la época. Entre ellas se encontraba un mapa relacionado con Cristóbal Colón.

"La donación tiene un significado especial por el lugar donde fue realizada. El Faro a Colón es un espacio dedicado a preservar la memoria histórica relacionada con Cristóbal Colón y su llegada a América. La presencia del mapa de Piri Reis permite unir de manera simbólica dos importantes legados de la historia marítima", resaltó Nolasco.

Con esta iniciativa, la Embajada de Türkiye espera que el legado de Piri Reis continúe llegando a nuevas generaciones y que su obra despierte mayor interés por la historia, la cartografía y el patrimonio marítimo.

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