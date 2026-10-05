LAM se une a la "Caminata un paso por la salud mental", en busca de crear conciencia

La caminata reunió a familias, profesionales de la salud, instituciones y organizaciones que caminaron bajo un mismo propósito: crear conciencia y promover una sociedad más empática y solidaria con las personas y familias que enfrentan desafíos relacionados con la salud mental. ( CORTESÍA DE LAM )

En el marco de la Semana por la Salud Mental, Fundación LAM y Laboratorios LAM, en colaboración con la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, participaron en la Caminata Un Paso por la Salud Mental, realizada en el Parque Iberoamericano.

La iniciativa tiene el propósito de generar conciencia sobre la importancia de la salud mental, promover la búsqueda oportuna de ayuda y continuar derribando las estigmas que aún rodean a las condiciones de salud mental.

La caminata reunió a familias, profesionales de la salud, instituciones y organizaciones que caminaron bajo un mismo propósito:

Crear conciencia

Promover una sociedad más empática y solidaria con las personas y familias que enfrentan desafíos relacionados con la salud mental

Entidades colaboradoras

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/lam-caminata-1-1-24f8df25.jpg Las entidades se unieron a esta iniciativa de bien social. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Como parte del compromiso con iniciativas que contribuyen al bienestar de la sociedad, Fundación LAM y Laboratorios LAM, como entidades colaboradoras de esta caminata, respaldan este espacio que pone en el centro la prevención, la educación y la importancia de brindar apoyo a quienes enfrenta desafíos relacionados con la salud mental.

Para Fundación LAM, participar en estas iniciativas representa una oportunidad para continuar impulsando acciones que contribuyan a construir una sociedad más sensible y consciente sobre el tema.

La caminata contó con la participación del Voluntariado LAM, cuyos integrantes se sumaron con entusiasmo y compromiso, poniendo corazón en una causa que involucra a toda la sociedad.

Con este auspicio, Fundación LAM y Laboratorios LAM reafirmaron su compromiso con iniciativas de educación y sensibilización en materia de salud, promoviendo una sociedad más empática y solidaria.