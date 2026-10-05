Más de cien autos clásicos recorren Santo Domingo por una causa solidaria

Las familias se dieron cita a esta experiencia ideal para todas las edades. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El rugido de motores, el brillo de carrocerías de otras épocas y la elegancia de sus conductores transformaron parte de Santo Domingo en un escenario dedicado al automóvil clásico. Más de cien vehículos participaron en la edición 2026 de The Distinguished Gentleman´s Drive, una jornada que combinó pasión por los autos, convivencia y solidaridad.

Organizado en República Dominicana por Franjul Motor Collection, el encuentro comenzó en Porsche Center Santo Domingo con un recorrido por diferentes vías de la capital y concluyó con una exhibición en el Paseo 30 de Mayo, donde coleccionistas, aficionados y familias pudieron acercarse a los vehículos y conocer parte de sus historias.

Los participantes, hombres y mujeres, se sumaron al código de vestimenta inspirado en distintas épocas, aportando un elemento visual que forma parte de la identidad internacional de esta iniciativa. Trajes clásicos, vestidos, sombreros y otros detalles de época acompañaron la presencia de automóviles de diferentes marcas y generaciones.

La actividad forma parte de un movimiento que se desarrolla simultáneamente en más de 50 ciudades del mundo y que utiliza la afición por los automóviles clásicos como plataforma para recaudar fondos y generar conciencia sobre la salud masculina a través de Movember, con especial atención a la prevención y lucha contra el cáncer de próstata.

Una afición que también genera conciencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/dsf9382-4-503fbe27.jpg El evento se llevó a cabo desde la Porsche Center Santo Domingo hasta el Paseo 30 de Mayo. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Para Miguel Franjul, fundador de Franjul Motor Collection, la convocatoria evidencia el crecimiento de la cultura del automóvil clásico en el país, al tiempo que permite vincular esta pasión con una causa de alcance internacional.

"Este evento tiene un propósito que va mucho más allá de reunir automóviles clásicos. Formamos parte de un movimiento internacional que busca contribuir a la salud masculina, con especial atención a la prevención y lucha contra el cáncer de próstata", expresó.

Eric López, director of Event Operations, destacó el trabajo de coordinación requerido para movilizar más de un centenar de vehículos y garantizar el desarrollo ordenado del recorrido y la exhibición.

"Hemos querido reunir autos de calidad, elegancia y camaradería en un recorrido bien organizado, pero sin perder de vista lo más importante: la causa solidaria que nos convoca", afirmó.

Una exhibición para toda la familia

El Paseo 30 de Mayo se convirtió en el punto de encuentro de la jornada. Allí, el público pudo contemplar de cerca los vehículos participantes, conversar con sus propietarios y disfrutar de una programación que incluyó propuestas gastronómicas, espacios de patrocinadores y entretenimiento.

La ambientación vintage estuvo presente también en Classic Yellers – Show Musical, con una presentación de baile Charleston que evocó la estética y el espíritu de las primeras décadas del siglo XX, en sintonía con la imagen elegante que caracteriza al Gentleman´s Drive.

Uno de los momentos más llamativos llegó con la participación de la Fuerza Aérea de República Dominicana, cuyos aviones Super Tucano realizaron un sobrevuelo sobre el Paseo 30 de Mayo. La demostración estuvo acompañada por un helicóptero de la institución que recorrió el área portando una gran bandera dominicana.