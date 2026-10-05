Plaza Lama celebra la Navidad con nuevas propuestas decorativas

A pocas semanas de concluir el año, los hogares comienzan a transformarse para recibir una de las temporadas más esperadas: la Navidad. En este ambiente, Plaza Lama presentó sus nuevas colecciones decorativas, inspiradas en las tendencias internacionales y en una de las combinaciones más tradicionales de estas fechas: verde, rojo y dorado.

La presentación se realizó en la sucursal de la avenida Winston Churchill, donde Elsa Lama de González y la familia Lama recibieron a invitados en un encuentro que combinó personajes alusivos a la temporada, postres, música navideña y distintas experiencias alrededor de las propuestas decorativas.

La colección de este año parte de una combinación que permanece en el imaginario colectivo de la Navidad, pero que se reinventa mediante la incorporación de nuevas texturas, acabados y elementos que permiten llevar el espíritu festivo a distintos espacios del hogar.

Una conexión con la esencia de la temporada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/05102026-05102026-apertura-de-navidad-en-plaza-lama-samil-mateo78a0976-92718ed4.jpg Familia Lama. (SAMIL MATEO)

"Esta propuesta busca mantener la esencia de la Navidad, pero con nuevas posibilidades para decorar y crear ambientes especiales", comentó Lama de González durante la presentación.

El verde aporta la conexión con la naturaleza y con la esencia tradicional de la temporada; el rojo conserva el carácter festivo y acogedor de estas fechas, mientras que el dorado suma luminosidad y un toque de sofisticación a los espacios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/05102026-05102026-apertura-de-navidad-en-plaza-lama-samil-mateo78a0789-e017bc44.jpg Los tonos y elementos tradicionales tienen gran presencia es esta propuesta. (SAMIL MATEO)

Esta combinación de colores también responde a una tendencia que se mantiene vigente en la decoración navideña: recuperar elementos clásicos y adaptarlos a estilos contemporáneos mediante diferentes materiales, texturas y formas, permitiendo que las tradiciones convivan con propuestas más actuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/05102026-05102026-apertura-de-navidad-en-plaza-lama-samil-mateo78a0741-82f6dd9d.jpg A partir de hoy, las colecciones de Navidad están disponibles en todas las tiendas Plaza Lama. (SAMIL MATEO)

"La Navidad siempre nos conecta con momentos especiales y con nuestras tradiciones. Este año quisimos llevar esa esencia a nuestros hogares a través de una propuesta que combina los colores que todos reconocemos con nuevas formas de vivir y disfrutar la temporada", expresó Elsa Lama de González.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/05102026-05102026-apertura-de-navidad-en-plaza-lama-samil-mateo78a0812-739d1df3.jpg José Leopoldo González, Michelle de González y Mario Joaquín González. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/05102026-05102026-apertura-de-navidad-en-plaza-lama-samil-mateo78a0836-ade36627.jpg Stela Valiente y Marianna Mata. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/05102026-05102026-apertura-de-navidad-en-plaza-lama-samil-mateo78a0882-9527b778.jpg Tammy Ghattass, marcell Polanco, Alessa de Ghattass y Massiel Ariza. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/05102026-05102026-apertura-de-navidad-en-plaza-lama-samil-mateo78a0910-530f180a.jpg Renée Rood GinebrayMontserrat Casado Ginebra. (SAMIL MATEO) ‹ >