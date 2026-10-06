Milano celebra el Mes de la Pasta entre alegría, sueños y béisbol dominicano

Milano se une a la energía que mueve la República Dominicana durante la temporada de béisbol. La marca lanzó "Milano es la pasta del pelotero dominicano dominicano", una propuesta que toma como punto de partida la pasión que despierta la pelota entre los dominicanos para conectar con las nuevas generaciones.

La iniciativa, busca llevar esa energía a distintos espacios y crear experiencias que permitan disfrutar la temporada desde diferentes perspectivas, teniendo como protagonistas a quienes comienzan a vivir desde niños la emoción del deporte.

Una experiencia especial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/img1475-febb35f2.png Michelle Castañeda, Martha Heredia, Susanne Michelle Roldan, y Katherine Núñez. (CORTESÍA DE MILANO)

Como parte de esta propuesta, Milano desarrolló una jornada junto a la Liga Joel Suárez, donde los jóvenes jugadores disfrutaron de una experiencia que combinó béisbol, música, juegos y mucha pasta.

Niños, familiares, entrenadores e invitados se reunieron para disfrutar de una mañana diferente en el mismo espacio donde los jóvenes entrenan y comienzan a construir sus propios sueños deportivos.

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la presencia de Juan Guzmán, ex jugador de Grandes Ligas y oriundo de Manoguayabo, comunidad donde se encuentra ubicada la Liga Joel Suárez, quien compartió con los jóvenes jugadores y sus familias.

Su presencia permitió recordar que detrás de cada jugador existe un recorrido que comienza mucho antes de llegar a un estadio profesional, con los primeros entrenamientos, el acompañamiento de la familia y la ilusión de seguir avanzando.

La jornada también contó, de manera especial, con la participación de Martha Heredia y Katherine Núñez, quienes se sumaron a la experiencia y compartieron con los niños, aportando su alegría y entusiasmo a una tarde pensada para disfrutar en comunidad.

La actividad estuvo acompañada de alegría y mucha pasta. Después de las dinámicas y los momentos alrededor del béisbol, los niños pudieron compartir junto a sus compañeros, entrenadores, familiares e invitados para disfrutar de unos ricos espaguetis, preparados de distintas maneras, convirtiendo la comida en otro espacio para conversar, reír y disfrutar.

"La energía con la que los dominicanos vivimos el béisbol es única. Está en cada juego, en cada celebración y, sobre todo, en la ilusión de los niños que encuentran en la pelota una pasión que los motiva a seguir adelante. En Milano quisimos celebrar precisamente eso durante el Mes de la Pasta: esa energía que nos conecta, que nos reúne y que forma parte de nuestra manera de vivir. Por eso, cuando decimos que ´Milano es la pasta del pelotero dominicano dominicano´, hablamos también de esos momentos que acompañan su camino: compartir con sus compañeros, disfrutar con su familia, alimentarse, entrenar y seguir soñando. Queremos que esta celebración sea, sobre todo, una manera de estar cerca de esas nuevas generaciones que viven el béisbol con tanta ilusión", expresó Susanne Michelle Roldán, representante de Pastas Milano.

A partir de esta experiencia, Milano continuará desarrollando actividades durante el Mes de la Pasta, llevando la celebración a distintos espacios donde el deporte, la gastronomía y la convivencia forman parte de la vida cotidiana de los dominicanos.

Porque la pasión por la pelota no comienza en un estadio profesional. Comienza mucho antes: en un terreno de barrio, en un entrenamiento después de clases, en las conversaciones entre compañeros y en la ilusión de un niño que vuelve a casa pensando en el próximo juego.

Y es precisamente en esos primeros momentos, donde se construyen los sueños y se comparte la alegría de jugar, que Milano acompaña la energía del pelotero dominicano dominicano.