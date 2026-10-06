Nido para Ángeles conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Alexis Alcántara, Monika Despradel y Benny Mets Muñoz. ( CORTESÍA DE NIDO PARA ÁNGELES )

Al conmemorarse este 6 de octubre el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la Fundación Nido para Ángeles llamó a ampliar los esfuerzos dirigidos a las personas que viven con esta condición y sus familias, al advertir que los apoyos disponibles aún resultan insuficientes para responder a sus necesidades a lo largo de la vida.

La institución reconoció los avances y el respaldo recibido, pero señaló que todavía existen niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que permanecen fuera de los servicios de atención y de los espacios de inclusión, mientras sus familias, especialmente las madres, asumen gran parte de las labores de cuidado sin suficiente acompañamiento y protección.

De acuerdo con estimaciones difundidas por World CP Day, más de 50 millones de personas viven con parálisis cerebral en el mundo y alrededor de 350 millones de padres, madres, cuidadores y familiares se ven directamente afectados.

Las cifras evidencian que se trata de una realidad que demanda servicios y apoyos no solo para quienes tienen la condición, sino también para su entorno familiar.

La fundación destacó, además, que en los países de ingresos bajos y medios más del 80 % de los niños y niñas con parálisis cerebral no recibe servicios de rehabilitación integral, mientras que más de dos tercios no tiene acceso a la educación formal.

A esto se suma la carga del cuidado, que recae de manera desproporcionada sobre las madres y puede repercutir en su salud, educación y desarrollo socioeconómico.

Más oportunidades

Mónika Despradel, presidenta de Nido para Ángeles, sostuvo que garantizar los derechos de las personas con parálisis cerebral requiere pasar de la sensibilización a medidas concretas que permitan su participación plena en la sociedad.

En ese sentido, planteó la necesidad de contar con centros educativos más inclusivos, mayor cobertura de salud, acceso a terapias y dispositivos de apoyo, además de oportunidades laborales y espacios para participar en la cultura, el deporte y el ocio.

"Ya es tiempo de que puedan trabajar, de que la seguridad en salud no sea un lujo y de que puedan adquirir sus dispositivos de apoyo con mayor facilidad", expresó Despradel.

La presidenta subrayó que estas necesidades no desaparecen al llegar a la adultez, por lo que las respuestas deben acompañar a las personas con parálisis cerebral durante las distintas etapas de su vida, permitiéndoles desarrollar sus capacidades, tomar decisiones y acceder a servicios integrales.

"Debemos visibilizar la condición y llamar al acompañamiento y a la reflexión para, sin más pérdida de tiempo, garantizar los derechos fundamentales", afirmó.

Como parte de la conmemoración, la Fundación Nido para Ángeles y la Escuela de Educación Especial Dulce Milagro presentaron la campaña institucional "Derecho a ser, libertad para moverse, oportunidad para decidir», cuyo mensaje central es «¡Ya es hora!".

La iniciativa busca llamar la atención sobre la necesidad de que la inclusión se traduzca en oportunidades reales para las personas con parálisis cerebral.

Durante la jornada también fue presentado el video institucional de 2026, protagonizado por seis niños y jóvenes adultos con parálisis cerebral, quienes además condujeron la actividad y compartieron sus logros y sueños.

Sus historias muestran las posibilidades de desarrollo que surgen cuando existen programas adecuados, herramientas de apoyo y oportunidades para participar.

La pieza audiovisual fue realizada por Filmina Cinema, bajo la dirección de Jan "Babeto" Rodríguez, cineasta y realizador audiovisual, a partir de una idea creativa de José Antonio Rodríguez, cantautor y fundador de Nido para Ángeles.

Preparación para la vida adulta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/instituciones-empresas-y-fundaciones-aliadas-con-los-protagonistas-de-la-campana-del-dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral-2026-ab916212.jpg La jornada se desarrollará en la Fundación Nido para Ángeles, de 1:00 a 4:00 de la tarde. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Despradel informó que la fundación trabaja en el fortalecimiento de su programa de intervención temprana, iniciativa que, según explicó, ha mostrado resultados positivos.

Asimismo, proyecta desarrollar un programa de preparación para la vida adulta con el propósito de ampliar de los 18 a los 21 años la edad de atención integral que ofrece la institución.

"Estamos trabajando en fortalecer nuestro programa de intervención temprana, que nos ha arrojado muy buenos resultados", indicó.

La entidad también busca fortalecer su gobernanza y sostenibilidad para garantizar la continuidad de los servicios que ofrece a las personas con parálisis cerebral y sus familias.

Actividades durante octubre

La programación del Mes de la Parálisis Cerebral continuará el 18 de octubre con "Ángeles sobre Ruedas", en el Parque Iberoamericano.

Se trata de un encuentro vivencial de sensibilización y acompañamiento que busca acercar a la comunidad a la realidad de las personas con parálisis cerebral y contribuir a la sostenibilidad de los servicios de Nido para Ángeles.

Mientras que el 30 de octubre se realizará la actividad "Neurociencias del tacto: el lenguaje de la piel", a cargo de Alba Guerrero, fisioterapeuta especializada en neurodesarrollo.

La jornada se desarrollará en la Fundación Nido para Ángeles, de 1:00 a 4:00 de la tarde.

Sobre la condición

La parálisis cerebral es una condición que puede afectar el movimiento, la postura y la coordinación, con manifestaciones y necesidades diferentes en cada persona. Su impacto trasciende el ámbito físico y puede involucrar el acceso a la educación, la comunicación, la autonomía, el empleo y la participación social.

Para Nido para Ángeles, avanzar hacia una sociedad más inclusiva implica reconocer estas necesidades y generar las condiciones para que las personas con parálisis cerebral puedan ejercer sus derechos, tomar decisiones sobre sus vidas y participar activamente en la comunidad.