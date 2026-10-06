SERVIR-D pone la mirada en los adultos mayores

SERVIR-D celebrará su décima Conferencia-Taller, una jornada que busca impulsar programas de voluntariado corporativo orientados al bienestar, la inclusión y la participación de los adultos mayores. ( SHUTTERSTOCK )

El voluntariado corporativo puede ser mucho más que una acción puntual o una actividad dentro del calendario de una empresa. Cuando se diseña con propósito, puede convertirse en una herramienta para generar cambios sostenibles y responder a las necesidades de distintas comunidades.

Partiendo de esta mirada, el Servicio de Voluntariado Ignaciano de República Dominicana (SERVIR-D) celebrará su décima conferencia-taller, esta vez bajo el tema "Voluntariado corporativo al servicio de los adultos mayores". La jornada será el martes 13 de octubre de 2026, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., en el Gran Salón del Hotel Sheraton.

Un día para aprender y compartir experiencias

La agenda comenzará con la conferencia central de Rodrigo Segura, director ejecutivo de la Fundación NTD, Centro Satélite para Centroamérica y el Caribe del Instituto Internacional de Envejecimiento de las Naciones Unidas (INIA).

A continuación, Noris Rojas de Pérez, gerente de Relaciones Interinstitucionales de AFP Popular, compartirá las iniciativas que desarrolla esta institución a favor de los adultos mayores.

La mañana continuará con un panel en el que representantes del Banco BHD, Sociedad San Vicente de Paul y Acción por el Bienestar de los Adultos Mayores (ABAM) pondrán sobre la mesa sus experiencias y perspectivas sobre el papel del sector empresarial en la creación de programas de voluntariado dirigidos a esta población.

Y, para quienes quieran llevar la conversación a la práctica, la jornada de la tarde estará dedicada al taller que da nombre al encuentro. Berenice Méndez, especialista en Comunicación Corporativa y Sostenibilidad, y Elba Polanco, gerontóloga social y coordinadora del Proyecto Adulto Mayor del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), estarán a cargo de este espacio.

La propuesta es ofrecer herramientas que permitan diseñar programas de voluntariado corporativo con capacidad de generar transformaciones reales, además de desarrollar iniciativas sostenibles enfocadas en las personas mayores.

Más que hablar de acciones aisladas, SERVIR-D busca abrir una conversación sobre cómo las empresas pueden involucrarse de manera más constante en el bienestar, la inclusión, la participación social y la dignidad de los adultos mayores.

La conferencia tiene una inversión de RD$2,000, mientras que el taller tiene un costo de RD$8,000, con almuerzo incluido. Para participar en el taller es indispensable asistir también a la conferencia.

SERVIR-D es una institución sin fines de lucro dedicada a formar, acompañar y fortalecer el voluntariado en República Dominicana, promoviendo una cultura de servicio comprometida con las necesidades de las poblaciones más vulnerables.

Para información y reservas, los interesados pueden comunicarse al 809-535-2977 o escribir a servird@gmail.com.