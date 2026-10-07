BMCargo celebra su 13.º torneo invitacional de golf

César Rodríguez y Marcel Olivares se alzaron con el campeonato Overall Gross, le acompañan Ramsés Atallah y Frank Elías Rainieri. ( CORTESÍA DE BM CARGO )

BM Cargo llevó a cabo su 13.º torneo invitacional de golf en Corales Golf Course, Puntacana Resort, logrando una recaudación de RD$8,216,000, destinados a apoyar la labor de Fundación Puntacana, Un Techo para mi País República Dominicana y Fundación LASO.

La cifra fue anunciada por Ramsés Atallah, CEO de BMCargo, durante la celebración de clausura, que marcó el cierre de tres jornadas en las que participaron 360 jugadores, junto a empresarios, patrocinadores y aliados estratégicos, en una experiencia que combinó el deporte, las conexiones empresariales y el apoyo a causas sociales.

"Este resultado refleja la madurez de un torneo que, tras trece años de historia, se ha consolidado como un puente fundamental entre la excelencia empresarial, el bienestar y el apoyo a iniciativas de alto impacto social en la República Dominicana" .- Ramses Atallah, CEO de BMCargo.

El anuncio estuvo acompañado de un audiovisual que presentó la labor de las tres organizaciones beneficiadas, acercando a los asistentes a los proyectos y las comunidades que reciben su apoyo.

Con esta edición, BMCargo continúa fortaleciendo un encuentro que, más allá de la competencia deportiva, reúne al sector empresarial en torno a un propósito compartido: aportar al bienestar y al desarrollo de las comunidades dominicanas.

Los protagonistas del green

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/2-principal-ii--manuel-rivas-y-gabriel-bobea-cesar-rodriguez-y-marcel-olivares-junto-a-ramses-atallah-y-frank-elias-rainieri-60c51607.jpg Manuel Rivas y Gabriel Bobea, César Rodríguez y Marcel Olivares junto a Ramsés Atallah y Frank Elias Rainieri. (CORTESÍA DE BM CARGO)

Bajo la dirección técnica de Félix Olivo, los participantes compitieron durante tres rondas en Corales Golf Course, uno de los escenarios de golf más reconocidos del Caribe.

Manuel Rivas y Gabriel Bobea conquistaron el título Overall Neto, mientras que César Rodríguez y Marcel Olivares se alzaron con el campeonato Overall Gross.

En la primera ronda, Nicolás Quintero y Antonio Olivo encabezaron la categoría A; Manuel Rivas y Gabriel Bobea, la categoría B; Wester Hernández y Eloy Núñez, la categoría C; y Micky Lodder junto a Anne Purcell, la categoría Damas.

Durante la segunda jornada, Olived y Jay González obtuvieron el primer lugar en la categoría A; Otto Romero y Harry Heinsen, en la categoría B; y Diego Di Teodoro junto a Eduardo Noriega, en la categoría C.

En la tercera y última ronda, César y Gamal Dumit conquistaron la categoría A; Manuel Izquierdo y Ricardo Mateo, la categoría B; y Antonio Benítez junto a Gustavo Matos, la categoría C.

Más allá de la competencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/4--el-torneo-concluyo-con-una-recaudacion-de-rd8216000-destinados-a-apoyar-la-labor-de-fundacion-puntacana-un-techo-para-mi-pais-republica-dominicana-y-fundacion-laso-99897822.jpg El Torneo concluyó con una recaudación de RD$8,216,000, destinados a apoyar la labor de Fundación Puntacana, Un Techo para mi País República Dominicana y Fundación LASO (CORTESÍA DE BM CARGO)

La agenda del torneo integró experiencias gastronómicas, actividades para las acompañantes y espacios de relacionamiento empresarial.

Entre las iniciativas destacó BMC Connect – Conexiones más allá del green, un espacio de networking que reunió a ejecutivos y marcas aliadas para promover nuevas oportunidades comerciales.

La programación también incluyó experiencias exclusivas para las damas y dos noches de celebración en Playa Blanca, con presentaciones de Los Hermanos Rosario, Free Cover, Miriam Cruz, Magic Juan, Milly Quezada y Jerry Rivera.

Durante la fiesta de clausura se realizaron rifas de premios exclusivos aportados por las marcas patrocinadoras, incluyendo experiencias de golf en Turquía, cortesía de BMCargo.

Con el respaldo de sus patrocinadores oficiales, Visa, Puntacana Resort, Liriano e iQtek, el torneo culminó una nueva edición en la que el golf se convirtió, una vez más, en una oportunidad para crear conexiones y apoyar a quienes trabajan por el bienestar de las comunidades dominicanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/8-hiram-silfa-ramses-atallah-y-frank-elias-ranieri-a1e5f5a3.jpg Hiram Silfa, Ramses Atallah y Frank Elías Ranieri. (CORTESÍA DE BM CARGO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/11-maria-angelica-urena-y-ingrid-baez-51e21057.jpg María Angélica Ureña y Ingrid Báez. (CORTESÍA DE BM CARGO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/13-carmen-paniagua-juan-carlos-pichardo-romina-zerga-y-fernando-luis-rodriguez-635c9d34.jpg Carmen Paniagua, Juan Carlos Pichardo, Romina Zerga y Fernando Luis Rodríguez. (CORTESÍA DE BM CARGO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/17-jugadores-del-13er-torneo-de-golf-bmcargo-d1d9b096.jpg Jugadores del Torneo de Golf BMCargo. (CORTESÍA DE BM CARGO) ‹ >