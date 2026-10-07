CCN lanza la línea para el cabello Líder Body Profesional

Sentirse bien con la propia imagen también puede convertirse en una fuente de bienestar. El cuidado del cabello, más allá de una cuestión estética, forma parte de las rutinas con las que muchas personas expresan su identidad y se relacionan con su apariencia.

Partiendo de esta visión, Centro Cuesta Nacional (CCN), a través de su marca Líder, presentó "Líder Body Profesional", una nueva línea de cuidado capilar que busca acercar productos de calidad profesional a un público más amplio en República Dominicana.

La propuesta surge como respuesta a los cambios en los hábitos de consumo y a un consumidor que, de acuerdo con la empresa, tiene cada vez mayor acceso a información y conoce mejor las necesidades particulares de su cabello.

Durante la presentación, Elena Díaz, directora de Marcas Privadas de CCN, explicó que el proyecto tomó más de un año de desarrollo y responde precisamente a esa transformación del consumidor.

"Con Líder Body Profesional damos un paso más en esa dirección, incorporando una línea desarrollada en conjunto con Alfaparf que nos permite acercar una experiencia de cuidado capilar de alto nivel a más personas", señaló Díaz.

De los salones al cuidado diario

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-07-at-90200-pm-fe1cc010.jpeg El evento se llevó a cabo en La Bodega. (ESTARLIN ROSA)

Uno de los planteamientos centrales de la nueva línea es llevar al consumidor soluciones que anteriormente estaban vinculadas principalmente con salones de belleza y el canal profesional.

Durante la presentación de los productos, representantes de la marca explicaron que esta democratización no consiste únicamente en ofrecer precios accesibles, sino también en acercar especialización y soluciones concretas a los espacios donde las personas realizan habitualmente sus compras.

La línea fue desarrollada por Dobos, filial de la casa italiana Alfaparf, y combina tecnología italiana con formulaciones dirigidas a diferentes necesidades capilares; está integrada por cuatro familias: Hidratación, Liso, Rizos y Plex Repair.

La primera busca aportar hidratación para favorecer un cabello suave, sedoso y brillante.

La línea Liso está orientada al control del frizz y a mantener una apariencia más ordenada; Rizos está formulada para hidratar, definir y nutrir cabellos rizados, ondulados y texturizados, mientras que Plex Repair está dirigida a cabellos afectados por procesos como decoloraciones, tintes, químicos o exposición al calor.

La propuesta contempla, además, rutinas completas de cuidado, con productos como champús, mascarillas y tratamientos sin enjuague, de acuerdo con las necesidades de cada tipo de cabello.

Una belleza más accesible

Para Madelyn Martínez, vicepresidenta de Marketing y Retail Financiero de CCN, el lanzamiento forma parte de la intención de la empresa de ampliar las alternativas disponibles para los consumidores.

"En CCN buscamos constantemente oportunidades para acercar productos de calidad a nuestros consumidores y ampliar las opciones que tienen disponibles en nuestras tiendas", expresó.

La ejecutiva destacó que la propuesta combina calidad, variedad y precios competitivos con el objetivo de que los productos especializados puedan formar parte de las rutinas cotidianas de un mayor número de personas.

Las formulaciones incluyen ingredientes como aceites naturales, mantecas vegetales, proteínas hidrolizadas, aloe vera y agentes acondicionadores, seleccionados para atender distintas necesidades del cabello.

Los productos de "Líder Body Profesional" estarán disponibles en los hipermercados Jumbo, supermercados Nacional y tiendas Merca Jumbo a nivel nacional.

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