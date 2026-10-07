Santo Domingo Motors presenta el nuevo Infiniti QX65

Santo Domingo Motors, representante de Infiniti en la República Dominicana, presentó en el mercado nacional el totalmente nuevo QX65 de esa marca de vehículo de lujo, concebido para quienes buscan combinar el confort y la presencia de un SUV con una expresión más deportiva y sofisticada.

La presentación oficial se realizó bajo el concepto The Listening Room, encabezada por Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors; Alexis Anselin, miembro del consejo de directores; Rodolfo Revanales, director comercial de la marca; y Pedro Ruíz, gerente de la división de vehículos de lujo, entre otros.

La llegada del QX65 consolida el portafolio de Infiniti, un proceso que inició con la introducción del emblemático modelo QX80 y continuó con esta renovada versión.

La experiencia del evento fue concebida como un espacio inmersivo en el que el sonido y la ambientación permitieron a los invitados descubrir de una manera diferente los atributos de sofisticación, confort y tecnología que caracterizan al nuevo modelo.

Características

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/foto-2-el-nuevo-modelo-de-vehiculo-infiniti-qx65-7de581d5.jpg El nuevo modelo de vehículo Infiniti QX65. (CORTESÍA DE SANTO DOMINGO MOTORS)

"Con esta incorporación, buscamos fortalecer nuestra presencia en el segmento de vehículos premium en el mercado local, con opciones diferenciadas para distintos perfiles de conductores, manteniendo la estética de origen japonés y la atención al detalle", señaló Ruíz.

El diseño del nuevo Infiniti QX65 se distingue por su silueta fastback, que aporta una apariencia más dinámica y deportiva sin renunciar a la elegancia característica de la marca.

Sus líneas exteriores dan paso a un interior concebido para ofrecer una experiencia de lujo y confort, con detalles artesanales como un patrón decorativo inspirado en el kimono tradicional, tapicería en piel genuina y asientos delanteros con función de masajes.

La experiencia a bordo se complementa con un sistema de iluminación ambiental personalizable, un habitáculo diseñado para reducir los ruidos del exterior y favorecer una atmósfera más confortable, así como un cargador inalámbrico de alta velocidad para dispositivos móviles. Estos elementos se integran para crear un entorno pensado alrededor del conductor y sus acompañantes.

En materia de seguridad, el QX65 incorpora el avanzado sistema de asistencia a la conducción Infiniti Propilot Assist, que integra tecnologías como mantenimiento de carril, advertencia de punto ciego, frenado de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta de tráfico trasero y detección de peatones.

Estas asistencias acompañan al conductor durante el trayecto y contribuyen a ofrecer una experiencia de manejo más cómoda y segura, tanto en ciudad como en carretera.

El nuevo QX65 llega a la República Dominicana en su versión Autograph, la más equipada de la gama, con un precio de 84,900 dólares.

Dentro de la oferta local, el modelo integra al renovado QX60, una alternativa orientada a quienes buscan mayor versatilidad para el uso familiar, que también incorpora asientos con función de masajes. Está disponible en las versiones Luxe y Sensory, con precios desde US$83,900.

El portafolio de SUV de Infiniti en el país se completa con el QX80, el modelo de mayores dimensiones de la marca, con capacidad para siete u ocho pasajeros y una propuesta que eleva la experiencia de lujo, amplitud y confort, por un precio de US$149,900.

Todos los vehículos cuentan con el respaldo de Santo Domingo Motors, en servicios de mantenimiento y repuestos, así como con una garantía de cuatro años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Las unidades del nuevo Infiniti QX65 ya se encuentran disponibles en el mercado dominicano, mientras Santo Domingo Motors mantiene abierta la lista de reservaciones para las próximas entregas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/foto-4-diego-freire-sarah-perez-diego-torero-y-aimeet-aponte-79b916d4.jpg Diego Freire, Sarah Pérez, Diego Torero y Aimeet Aponte. (CORTESÍA DE SANTO DOMINGO MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/foto-5-pamela-fermin-kenia-ferreira-y-carlota-blasco-ff55467a.jpg Pamela Fermín, Kenia Ferreira y Carlota Blasco. (CORTESÍA DE SANTO DOMINGO MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/foto-6-james-garcia-carlota-blasco-y-jose-miguel-soriano-4417f433.jpg James García, Carlota Blasco y José Miguel Soriano. (CORTESÍA DE SANTO DOMINGO MOTORS) ‹ >