Claro Dominicana y Amazon firman alianza estratégica

José Azor Rodríguez, Sr. Partner Manager AWS; y Marcelo García, director de Gestión y Desarrollo de Soluciones en la Nube y Servicios Administrados de Claro Dominicana. ( CORTESÍA DE CLARO )

Claro Dominicana, como habilitador de servicios digitales, incorporó Amazon Web Services (AWS) a su portafolio de soluciones de Infraestructura en la Nube para reafirmar su compromiso de acompañar a las empresas en sus procesos de transformación digital mediante tecnologías de clase mundial.

La empresa de telecomunicaciones explica que esta alianza amplía las capacidades que pone a disposición de organizaciones de todos los tamaños, permitiéndoles acceder a soluciones Cloud que impulsan la innovación, la agilidad y el crecimiento de sus operaciones, respaldadas por la experiencia y el acompañamiento de un aliado tecnológico local con soluciones de clase mundial.

"Con esta alianza, Claro Dominicana continúa consolidando su ecosistema de soluciones Cloud, ofreciendo a sus clientes acceso a una de las plataformas de servicios en la nube más completas y utilizadas del mundo, como parte de un portafolio que también integra cada etapa de su evolución digital, facilitando el acceso a soluciones escalables, seguras e innovadoras que impulsan la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible del país", afirma Marcelo García, director de Gestión y Desarrollo de Soluciones en la Nube y Servicios Administrados de Claro Dominicana.

AWS ofrece un amplio portafolio de servicios en la nube que incluye almacenamiento, bases de datos, redes, seguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, permitiendo a las empresas acceder a infraestructura tecnológica de alto nivel sin necesidad de contar con servidores físicos propios.

Su modelo Cloud brinda la flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad necesarias para adaptarse al crecimiento del negocio, acelerar la innovación y optimizar los recursos de forma más ágil y segura.

La incorporación de AWS al portafolio de Claro permite a las empresas escalar sus recursos tecnológicos de acuerdo con la demanda, implementar nuevas aplicaciones y servicios con mayor rapidez y fortalecer la protección de su información mediante altos es Claro Cloud Empresarial y Microsoft Azure.

Oportunidades

El compromiso de Claro Dominicana es acercar a sus clientes empresariales las mejores tecnologías disponibles a nivel global. Amazon Web Services fortalece esta visión al ser el socio tecnológico que acompaña a las organizaciones con estándares de seguridad.

Asimismo, su modelo de pago por consumo facilita la optimización de costos al invertir únicamente en los recursos utilizados y favorece tanto la continuidad como la estabilidad de las operaciones.

Claro Dominicana acompaña a sus clientes durante todo el proceso de adopción de la nube, desde la identificación de necesidades y el diseño de la solución más adecuada, hasta la implementación, administración y optimización continua de sus entornos tecnológicos.

Este acompañamiento especializado, junto con el soporte local de la empresa, permite acelerar la migración de cargas de trabajo, modernizar aplicaciones y maximizar el retorno de la inversión en tecnología, fortaleciendo la competitividad de las organizaciones.

Con décadas de experiencia impulsando la evolución tecnológica del país, Claro Dominicana reafirma su liderazgo como habilitador de servicios digitales, integrando conectividad, infraestructura, nube y servicios administrados para responder a las necesidades del sector empresarial.