Brasil, Colombia y Cuba destacan en el Premio Roche de Periodismo en Salud 2026

Las periodistas brasileñas Lívia Bonard, Marcelly Setúbal, Andressa Gonçalves, Clarissa Thomé y Karina Pinheiro, ganadoras del Premio Roche de Periodismo en Salud en la categoría Periodismo audiovisual, por su trabajo "Zika – 10 anos". ( TOMADA DE PREMIOROCHEDEPERIODISMO.COM )

Roche América Latina y la Fundación Gabo dieron a conocer a los ganadores del Premio Roche de Periodismo en Salud 2026 la noche de este miércoles 7 de octubre en San José, Costa Rica.

En esta 14.ª edición del galardón se recibieron 699 postulaciones. De estas, fueron seleccionados 12 trabajos finalistas, tres por cada categoría, para luego escoger un ganador en cada una.

Este año, el premio incorporó por primera vez cuatro categorías: Periodismo escrito, Periodismo audiovisual, Periodismo digital y Periodismo sonoro, con trabajos de distintos países de Iberoamérica.

Un dato que destacó en esta versión fue que la mayoría de los trabajos postulados fueron realizados por mujeres, una participación que refleja el peso que tienen las periodistas en la cobertura de temas de salud en la región.

"Estos espacios no son solo de estímulo y reconocimiento, sino de conversación y de aprendizajes compartidos para los periodistas de toda Iberoamérica", señaló Jaime Abello, director general de la Fundación Gabo, quien también destacó el aporte de los periodistas a la democracia.

De su lado, Lorice Scalise, presidenta de Roche Farma Brasil, resaltó el papel de los periodistas frente a la circulación de información falsa.

"En un mundo en el que las informaciones falsas vuelan, los periodistas son los encargados de llevar información con rigor", afirmó.

Los ganadores

En Periodismo sonoro, el premio fue para "A Menina do Espírito Santo", de Folha de S. Paulo, Brasil, que revisita el caso de la niña de 10 años que solicitó la interrupción legal del embarazo y generó un escándalo nacional, y analiza sus consecuencias en el sistema sanitario, la práctica médica y la legislación brasileña.

En Periodismo audiovisual, ganó "Zika-10 años", también de Brasil. En esta serie, las periodistas regresan, una década después de la epidemia en Brasil, a las madres cuyos hijos nacieron con microcefalia y síndrome congénito de Zika.

El trabajo muestra cómo enfrentaron la falta de protocolos e información, el abandono estatal y paterno, y problemas agravados por la desnutrición y el saneamiento deficiente. También documenta el acoso que algunas sufrieron tras recibir la indemnización estatal.

Mientras, la categoría de Periodismo digital reconoció el reporte "Mujeres Wayuu enfrentan violencia obstétrica y exclusión en la frontera colombo-venezolana", de Revista Raya, Colombia.

Las autoras parten de una historia local para mostrar una realidad que viven muchas mujeres. En esta comunidad wayuu, el problema se agrava por la falta de reconocimiento legal, la discriminación, el desconocimiento de su cultura y las barreras del idioma.

Finalmente, en Periodismo escrito el ganador fue "La privatización silenciosa: prácticas de corrupción en el sistema nacional de salud cubana", de Casa Blanca, realizado por un grupo de mujeres periodistas (la mitad de ellas en Cuba, bajo asedio político) que denuncia la realidad de la salud pública en su país y dedica un texto específico a las dificultades en el acceso a la salud ginecobstétrica.

Como reconocimiento, los equipos ganadores recibieron un trofeo y un diploma, y una persona delegada por cada uno participará, con todos los gastos cubiertos, en el Festival Gabo 2027, que se realizará en Bogotá, Colombia.

Los premios fueron entregados durante el Roche Press Day 2026, encuentro que reunió a periodistas de la región en San José, Costa Rica.

La ceremonia de premiación se desarrolló bajo el concepto: "contar después del gesto", una invitación a ir más allá de visibilizar un problema para que las historias impulsen cambios en la vida de las personas y en el bienestar de las sociedades.

Categoría Trabajo ganador Autores Medio País Periodismo escrito "La privatización silenciosa: prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud Cubana" Luzbely Escobar, Mel Herrera, Laura Vargas y Náyare Menoyo Casa Palanca Cuba Periodismo audiovisual "Zika – 10 anos" Lívia Bonard, Marcelly Setúbal, Andressa Gonçalves, Clarissa Thomé y Karina Pinheiro Globonews Brasil Periodismo digital "Mujeres wayuu enfrentan violencia obstétrica y exclusión en la frontera colombo-venezolana" Génesis Daniela Prada Mesa, Betsabé Molero y María Fernanda Padilla Revista Raya Colombia Periodismo sonoro "A Menina do Espírito Santo" Angela Boldrini, Raphael Concli, Magê Flores, Daniel Castro, Catarina Pignato y Giovanna Stael Folha de S.Paulo Brasil