Downtown Center culmina programación cultural ArtLive

DownTown Center culminó su programación cultural ArtLive, la cual llenó la plaza de música, ilustración, pintura en vivo y encuentros sobre cine y teatro. Bajo el concepto "La felicidad se crea en vivo", artistas y visitantes compartieron experiencias que acercaron la creatividad a la vida cotidiana del centro comercial.

La iniciativa comenzó en el atrio central con las presentaciones musicales de Ivana Loyola y Adri Torrón, los retratos en vivo de Laura Santana y una obra creada para la plaza por Chris Juliette Peguero (Artypical).

Aquella primera jornada abrió un recorrido que invitó al público a conocer de cerca los procesos de los creadores y a disfrutar distintas formas de expresión artística.

Lo que ocurrió

A lo largo de septiembre, ArtLive dio espacio a:

Presentaciones musicales

Propuestas de artes visuales

Conversaciones alrededor del cine y el teatro

El cierre reunió a artistas, invitados y visitantes para compartir el recorrido creativo que tomó forma durante estas semanas.

Al llevar estas experiencias a los espacios comunes de la plaza, DownTown Center propició momentos de encuentro entre el talento local y su comunidad. Cada actividad ofreció una manera de detenerse, descubrir una obra, escuchar una canción o participar en una conversación sobre el arte que nos rodea.

Con ArtLive, DownTown Center reafirmó su apuesta por iniciativas culturales que acercan a las personas y dan visibilidad a los creadores dominicanos. La experiencia dejó un mensaje tan sencillo como su concepto: la felicidad también se crea cuando el arte se vive y se comparte en vivo.

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