Casa Cuesta presenta su propuesta "Navidad Espectacular"

Juliette Lo´pez Gonza´lez, Karla Agramonte, Paola Collado, Jhonel Paulino , Mari´a De Lourdes Herrera y Fayse Rizek. ( CORTESÍA DE CASA CUESTA )

Casa Cuesta presentó su "Navidad Espectacular", una propuesta que reúne diez colecciones navideñas y tres tendencias de otoño-invierno.

"Este año quisimos reunir propuestas capaces de conectar con diferentes estilos, gustos y tradiciones, manteniendo siempre el cuidado por los detalles que caracteriza a Casa Cuesta", expresó Beatriz Puello, vicepresidenta de Casa Cuesta.

Conceptos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/casacuesta113-2b108a8e.jpg Parte de los conceptos decorativos. (CORTESÍA DE CASA CUESTA)

Las propuestas inspiradas en la naturaleza llevan el encanto del bosque al hogar:

Naturaleza Encantada combina los elementos naturales como pino y árboles invernales, las aves, textura de terciopelo y los tonos verdes musgo y cobre.

Encantada combina los elementos naturales como y árboles invernales, las aves, textura de terciopelo y los y cobre. Encanto del Bosque incorpora cardenales , zorros y acebo en una paleta de rojo y verde.

incorpora , zorros y acebo en una y verde. Jardín Invernal completa esta mirada con ramas escarchadas y tonos salvia que evocan la delicadeza y el encanto de un jardín de invierno.

completa esta mirada con y que evocan la delicadeza y el encanto de un jardín de invierno. Royal presenta bolas bordadas en tonos joya , tartán y detalles dorados.

presenta en , tartán y detalles dorados. Nostalgia Navideña recupera elementos que evocan las celebraciones de otras épocas, como el tartán rojo y verde, los caballitos de madera y los lazos de terciopelo.

recupera elementos que evocan las celebraciones de otras épocas, como el y verde, los y los lazos de terciopelo. Tradición Dorada apuesta por estrellas espejadas , vidrio mercurio y ciervos dorados , mientras

apuesta por , vidrio mercurio y , mientras Blanco Majestuoso propone una Navidad de elegancia serena en tonos marfil , champán y plata.

propone una Navidad de en , champán y plata. Fiesta de Ilusiones , que llena el árbol de rojo y blanco , bastones de caramelo y ositos.

, que llena el árbol de , y ositos. Sueños de Navidad recrea la magia de una juguetería antigua con cascanueces y trenes

recrea la magia de una con y trenes Dulce Navidad convierte el hogar en una pastelería navideña, con casitas de jengibre y detalles inspirados en las golosinas de la temporada.

La propuesta de Casa Cuesta también se extiende al otoño-invierno con tres tendencias que permiten renovar los espacios y mantenerlos en sintonía con las nuevas corrientes de decoración.

Relieve & Calma combina tonos crema, cerámicas orgánicas y destellos dorados para crear ambientes luminosos y serenos.

Metropolitana reinterpreta lo clásico con porcelana azul y blanca, vidrio cobalto y acentos en borgoña. Por su parte, Susurros de Otoño lleva la naturaleza al interior a través de verdes oliva, vidrio ámbar y latón, creando ambientes cálidos y sofisticados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/3--margarita-vega-y-sara-de-la-cruz-76b74d9c.jpg Margarita Vega y Sara De la Cruz. (CORTESÍA DE CASA CUESTA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/10--claudina-penzo-y-catalina-3d050e27.jpg Claudina Penzo y Catalina (CORTESÍA DE CASA CUESTA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/12-cristina-german-y-natasha-calderon-a9ec6d86.jpg Cristina Germán y Natasha Calderón (CASA CUESTA) ‹ >