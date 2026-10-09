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Casa Cuesta presenta su propuesta "Navidad Espectacular"

Una propuesta que reúne diez colecciones navideñas y tres tendencias de otoño-invierno

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    Casa Cuesta presenta su propuesta "Navidad Espectacular"
    Juliette Lo´pez Gonza´lez, Karla Agramonte, Paola Collado, Jhonel Paulino , Mari´a De Lourdes Herrera y Fayse Rizek. (CORTESÍA DE CASA CUESTA)

    Casa Cuesta presentó su "Navidad Espectacular", una propuesta que reúne diez colecciones navideñas y tres tendencias de otoño-invierno.

    "Este año quisimos reunir propuestas capaces de conectar con diferentes estilos, gustos y tradiciones, manteniendo siempre el cuidado por los detalles que caracteriza a Casa Cuesta", expresó Beatriz Puello, vicepresidenta de Casa Cuesta.

    Conceptos

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    Infografía
    Parte de los conceptos decorativos. (CORTESÍA DE CASA CUESTA)

    Las propuestas inspiradas en la naturaleza llevan el encanto del bosque al hogar:

    • Naturaleza Encantada combina los elementos naturales como pino y árboles invernales, las aves, textura de terciopelo y los tonos verdes musgo y cobre.
    • Encanto del Bosque incorpora cardenales, zorros y acebo en una paleta de rojo y verde.
    • Jardín Invernal completa esta mirada con ramas escarchadas y tonos salvia que evocan la delicadeza y el encanto de un jardín de invierno.
    • Royal presenta bolas bordadas en tonos joya, tartán y detalles dorados.
    • Nostalgia Navideña recupera elementos que evocan las celebraciones de otras épocas, como el tartán rojo y verde, los caballitos de madera y los lazos de terciopelo.
    • Tradición Dorada apuesta por estrellas espejadas, vidrio mercurio y ciervos dorados, mientras
    • Blanco Majestuoso propone una Navidad de elegancia serena en tonos marfil, champán y plata.
    • Fiesta de Ilusiones, que llena el árbol de rojo y blanco, bastones de caramelo y ositos.
    • Sueños de Navidad recrea la magia de una juguetería antigua con cascanueces y trenes
    • Dulce Navidad convierte el hogar en una pastelería navideña, con casitas de jengibre y detalles inspirados en las golosinas de la temporada.

    La propuesta de Casa Cuesta también se extiende al otoño-invierno con tres tendencias que permiten renovar los espacios y mantenerlos en sintonía con las nuevas corrientes de decoración.

    Relieve & Calma combina tonos crema, cerámicas orgánicas y destellos dorados para crear ambientes luminosos y serenos.

    Metropolitana reinterpreta lo clásico con porcelana azul y blanca, vidrio cobalto y acentos en borgoña. Por su parte, Susurros de Otoño lleva la naturaleza al interior a través de verdes oliva, vidrio ámbar y latón, creando ambientes cálidos y sofisticados.

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    Margarita Vega y Sara De la Cruz.
    Margarita Vega y Sara De la Cruz. (CORTESÍA DE CASA CUESTA)
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     Claudina Penzo y Catalina
    Claudina Penzo y Catalina (CORTESÍA DE CASA CUESTA)
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    Cristina Germán y Natasha Calderón
    Cristina Germán y Natasha Calderón (CASA CUESTA)
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