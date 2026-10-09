Erick Pérez Vega, rector de Unapec, recibe el Lifetime Achievement Award en India

Erik Pérez Vega, S.E. Kishan Dan Dewal y Ana María Pérez en las instalaciones del Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), en la India. ( CEDIDA POR UNAPEC )

El rector de la Universidad Apec (UNAPEC), magíster Erik Pérez Vega, recibió el Lifetime Achievement Award, una distinción otorgada por el Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), de la India, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su visión estratégica en los ámbitos empresarial y académico.

La entrega del galardón se produjo durante una visita oficial del rector de Unapec a esa institución universitaria, considerada una de las universidades privadas multidisciplinarias más prestigiosas de la India, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la internacionalización de la academia dominicana y ampliar sus vínculos de cooperación global.

Te puede interesar Unapec amplía su programa de doble titulación con SUNY Empire a todas las carreras

Unapec fortalece su presencia internacional

La visita marca, además, un precedente para la educación superior del país, debido a que Unapec se convierte en la primera institución dominicana de educación superior en firmar un acuerdo con una universidad de la India, abriendo nuevas posibilidades de intercambio académico, investigación y colaboración institucional entre ambas naciones.

Pérez Vega destacó que este acercamiento constituye una oportunidad para establecer una relación de largo plazo sustentada en objetivos comunes y en el desarrollo de iniciativas que beneficien a estudiantes, docentes e investigadores.

“Compartimos valores y una misma visión sobre el impacto transformador de la educación en el desarrollo social y económico de nuestros países”, expresó el rector.

El acuerdo estratégico contempla el desarrollo de programas de intercambio de estudiantes y profesores, investigaciones bilaterales y proyectos académicos de doble vía, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación y cooperación entre las comunidades universitarias de Unapec y KIIT.

La alianza permitirá que estudiantes de la Universidad Apec puedan acceder a nuevas experiencias académicas internacionales, al tiempo que docentes e investigadores tendrán mayores posibilidades de intercambio de conocimientos, fortalecimiento profesional y participación en iniciativas conjuntas.

El acercamiento entre ambas instituciones también busca crear espacios para el desarrollo de proyectos académicos y científicos de interés común, así como fomentar una relación sostenida que contribuya al intercambio de experiencias y buenas prácticas en diferentes áreas del conocimiento.

Reconocimiento a una trayectoria de liderazgo

Durante el recorrido por las instalaciones del Kalinga Institute of Industrial Technology, el magíster Erik Pérez Vega recibió el Lifetime Achievement Award, reconocimiento que resalta su trayectoria profesional y sus aportes desde los ámbitos académico y empresarial.

La distinción también reconoce su visión estratégica y liderazgo, particularmente en el fortalecimiento de iniciativas vinculadas con la educación superior, la gestión institucional y la proyección académica.

El galardón se produce en momentos en que la Universidad Apec continúa ampliando su presencia internacional y fortaleciendo sus relaciones con instituciones extranjeras, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para su comunidad universitaria.

Para Unapec, esta relación con KIIT representa un paso importante en su estrategia de internacionalización, al permitir la ampliación de experiencias formativas para los estudiantes y el fortalecimiento de las capacidades de docentes e investigadores mediante la cooperación académica internacional.

El acuerdo también abre nuevas vías para el desarrollo de investigaciones conjuntas y proyectos académicos orientados al intercambio de conocimientos entre la República Dominicana y la India.

Con esta alianza, Unapec amplía su red de cooperación internacional y establece un precedente en las relaciones académicas entre la República Dominicana y la India, al convertirse en la primera institución dominicana de educación superior en formalizar un acuerdo con una universidad de ese país asiático.