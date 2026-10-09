Hipermercados Olé presenta su colección navideña 2026

Sonia Carrasco de Rodríguez, Cofundadora de Grupo Olé; y Joeli Suriel, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Olé. ( CORTESÍA DE OLÉ )

La energía de la Navidad llegó a Hipermercados Olé con la presentación de su propuesta decorativa para la temporada de fin de año.

La sucursal de la avenida 27 de Febrero fue el espacio donde las familias y público en general conocieron de primera mano lo que trae Olé.

Mientras ocurría esto, el público disfrutó de personajes, música y degustaciones.

El minimalismo y la tradición

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/img-20261009-wa0203-65b1e9e2.jpg Concepto de Navidad Clásica. (JUAN GUIO)

Durante el encuentro Joeli Suriel dio a conocer la colección 2026, que reúne dos estilos: minimalista y tradicional.

La linea minimalista propone una Navidad en la que la sencillez y el equilibrio visual cobran protagonismo. Mientras que la línea tradicional celebra la esencia de la época y el valor de las costumbres que pasan de generación en generación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/img-20261009-wa0200-946e4b0d.jpg Los lazos son parte destacada de la tendencia decorativa navideña 2026. (JUAN GUIO)

Ambas tendencias ofrecen distintas maneras de expresar el espíritu navideño: desde una decoración sutil hasta una ambientación clásica que recuerdan la emoción de decorar en familia, expresó Joelí Suriel, gerente de mercadeo y comunicaciones de Grupo Olé.

La colección navideña 2026 estará disponible en todas las sucursales a nivel nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/img-20261009-wa0191-f500292a.jpg Erika García, Gina Espinal, Joeli Suriel y Edilenia Aracena. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/img-20261009-wa0204-a77355a5.jpg Reyna Esther. (JUAN GUIO) ‹ >