Hipermercados Olé presenta su colección navideña 2026
En esta ocasión su propuesta se enfoca en el minimalismo y la tradición
La energía de la Navidad llegó a Hipermercados Olé con la presentación de su propuesta decorativa para la temporada de fin de año.
La sucursal de la avenida 27 de Febrero fue el espacio donde las familias y público en general conocieron de primera mano lo que trae Olé.
Mientras ocurría esto, el público disfrutó de personajes, música y degustaciones.
El minimalismo y la tradición
Durante el encuentro Joeli Suriel dio a conocer la colección 2026, que reúne dos estilos: minimalista y tradicional.
La linea minimalista propone una Navidad en la que la sencillez y el equilibrio visual cobran protagonismo. Mientras que la línea tradicional celebra la esencia de la época y el valor de las costumbres que pasan de generación en generación.
Ambas tendencias ofrecen distintas maneras de expresar el espíritu navideño: desde una decoración sutil hasta una ambientación clásica que recuerdan la emoción de decorar en familia, expresó Joelí Suriel, gerente de mercadeo y comunicaciones de Grupo Olé.
La colección navideña 2026 estará disponible en todas las sucursales a nivel nacional.