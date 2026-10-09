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Hipermercados Olé presenta su colección navideña 2026

En esta ocasión su propuesta se enfoca en el minimalismo y la tradición

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Hipermercados Olé presenta su colección navideña 2026
Sonia Carrasco de Rodríguez, Cofundadora de Grupo Olé; y Joeli Suriel, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Olé. (CORTESÍA DE OLÉ)

 La energía de la Navidad llegó a Hipermercados Olé con la presentación de su propuesta decorativa  para la temporada de fin de año.

La sucursal de la avenida 27 de Febrero fue el espacio donde las familias y público en general conocieron de primera mano lo que trae Olé.

Mientras ocurría esto, el público disfrutó de personajes, música y degustaciones.

El minimalismo y la tradición

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Infografía
Concepto de Navidad Clásica. (JUAN GUIO)

Durante el encuentro Joeli Suriel dio a conocer la colección 2026, que reúne dos estilos: minimalista y tradicional.

La linea minimalista propone una Navidad en la que la sencillez y el equilibrio visual cobran protagonismo. Mientras que la línea tradicional celebra la esencia de la época y el valor de las costumbres que pasan de generación en generación.

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Infografía
Los lazos son parte destacada de la tendencia decorativa navideña 2026. (JUAN GUIO)

Ambas tendencias ofrecen distintas maneras de expresar el espíritu navideño: desde una decoración sutil hasta una ambientación clásica que recuerdan la emoción de decorar en familia, expresó Joelí Suriel, gerente de mercadeo y comunicaciones de Grupo Olé.

La colección navideña 2026 estará disponible en todas las sucursales a nivel nacional

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Erika García, Gina Espinal, Joeli Suriel y Edilenia Aracena.
Erika García, Gina Espinal, Joeli Suriel y Edilenia Aracena. (JUAN GUIO)
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Reyna Esther.
Reyna Esther. (JUAN GUIO)
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    Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.