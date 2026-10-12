Adaic celebra la primera Expo Nacional de Intercambios Culturales del país

La directiva de Adaic en el corte de cinta. ( CORTESÍA DE ADAIC )

La Asociación Dominicana de Agencias de Intercambios Culturales (Adaic) celebró CultuExpo, la primera Expo Nacional de Intercambios Culturales de la República Dominicana, una iniciativa que impactó a más de 4,000 personas, entre agencias, organizaciones internacionales, aliados locales, estudiantes y personas interesadas en conocer oportunidades para estudiar, trabajar y vivir experiencias en el exterior.

Durante una jornada de 12 horas dedicadas a la orientación y formación, los asistentes recorrieron los stands de las agencias participantes, conocieron los programas de intercambio cultural disponibles y participaron en ocho conferencias impartidas por especialistas nacionales e internacionales, dirigidas a estudiantes, profesionales y docentes.

La agenda incluyó temas como Summer Work and Travel, pasantías profesionales, Work and Study, Teach USA, inglés por inmersión y High School, con oportunidades en destinos como Estados Unidos, España y Canadá.

Como parte de la jornada, un panel de exalumnos permitió conocer de primera mano el impacto de estas experiencias en su formación personal y profesional.

La apertura se inició con el corte de cinta a cargo de Modesto Reyes, presidente de Adaic, en compañía de los miembros de la directiva. La programación incluyó activaciones de patrocinadores, una Hora Loca, y el sorteo de tres programas de intercambio gratuitos y dos boletos aéreos entre los asistentes registrados.

Modesto Reyes, presidente de Adaic, expresó que "CultuExpo nació para convertirse en un espacio anual de referencia para los intercambios culturales en República Dominicana, apostando por la formación global de nuestros jóvenes y acercándolos al abanico de oportunidades disponibles para vivir una experiencia transformadora en el exterior".

Asimismo, destacó el apoyo recibido durante esta primera edición.

"La participación de organizaciones internacionales de alto nivel, junto con el respaldo del Mescyt, refleja el interés de la industria internacional en nuestro país y la confianza que genera el desarrollo de los intercambios culturales en República Dominicana, al tiempo que abre nuevas oportunidades para nuestros jóvenes", agregó Reyes.

Andrés Fortunato, vicepresidente de Adaic, expresó que "Lo que vivimos en CultuExpo superó todas nuestras expectativas. Ver el salón lleno de estudiantes, familias y agencias compartiendo en un mismo espacio confirma el impacto social, académico y cultural del evento, que llegó para quedarse como una tradición anual en el país".

"CultuExpo es un evento de todo el sector, en el que apostamos en conjunto por la formación de nuestros jóvenes, y desde ya estamos trabajando en las próximas iniciativas para seguir acercando a los estudiantes dominicanos a oportunidades de estudiar, trabajar y vivir una experiencia enriquecedora en el exterior".

Respaldo internacional y presencia institucional

La agenda tuvo entre sus principales participantes a representantes de organizaciones internacionales de referencia en el sector de los intercambios culturales, entre ellos Jason Nusser (Vice President Business Development and Operations, Greenheart Exchange), Crystal Bunts (Vice President of Programs, Alliance Abroad Group) y Diana Browne (Senior Manager, CIEE), instituciones con amplia experiencia en programas J-1 en Estados Unidos.

Asimismo, CultuExpo contó con la presencia de Giseh Cuesta, directora de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), como muestra del respaldo institucional del Estado dominicano a los programas de intercambio e inmersión en inglés que benefician cada año a miles de jóvenes.

Más

Las principales agencias miembros de Adaic, ADEC Internacional, OFIT Dominicana, YMCA República Dominicana, SLI International, Grace International Exchange, Calexs, Gloex, Nexed e ILC, estuvieron disponibles para orientar a los estudiantes, quienes recibieron asesoría personalizada sobre las distintas opciones de intercambio.

La iniciativa contó además con la participación de Fondesa, Cool Heaven, Lay´s, Honey Monster, Premier Pools & Spas, High Sierra Pools y Café Santo Domingo, así como de CDN y El Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/adaic-feria-55466911.jpg Andres Fortunato, Giseh Cuesta y Luis Daniel Matas. (CEDIDA POR ADAIC) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/adaic-feria-2-ea2bc53b.jpg Liz Tezanos y Soraya Lara. (CEDIDA POR ADAIC) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/adaic-feria-3-985c3760.jpg Crystal Bunts, Marlenny Pena y Jason Nusser. (CEDIDA POR ADAIC) ‹ >

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