España conmemora su Fiesta Nacional con los dominicanos

La historia compartida entre España y República Dominicana continúa estrechando lazos de cooperación cultural, el turismo y el desarrollo económico. Durante el acto de conmemoración del Día Nacional de España, la embajadora española en el país, Lorea Arribalzaga Ceballos, destacó la importancia de preservar el patrimonio común y fortalecer los vínculos entre ambas sociedades.

Entre las iniciativas resaltadas por la diplomática está la Ruta del Encuentro, un recorrido histórico y cultural que busca poner en valor el trayecto entre La Isabela, en Puerto Plata, y la antigua Nueva Isabela, en el área de la actual ciudad de Santo Domingo.

La propuesta procura integrar el patrimonio histórico y natural de estos territorios con su potencial turístico, mediante una iniciativa que cuenta con el respaldo de entidades españolas. Para ella, este tipo de proyectos permite proyectar nuevas oportunidades a partir del conocimiento de los vínculos históricos que unen a ambos países.

Intercambios bilaterales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-12-at-81907-pm-11d34cec.jpeg Residencia de la Embajada de España. (JUAN GUIO)

La recepción, realizada en la residencia diplomática, reunió a representantes diplomáticos y autoridades dominicanas, entre ellas el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor —Ito— Bisonó, quien destacó el dinamismo de las relaciones económicas y las oportunidades de cooperación entre los dos países.

Bisonó informó que el intercambio comercial entre República Dominicana y España superó los 1,400 millones de dólares en 2025. Asimismo, señaló que España se convirtió en el principal país de origen de la inversión extranjera directa en el territorio dominicano, con más de 1,000 millones de dólares.

De acuerdo con el ministro, estas inversiones tienen presencia en sectores como energía, turismo e infraestructuras, con incidencia en la generación de empleos y la apertura de oportunidades económicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-12-at-81855-pm-1-8ef8ed44.jpeg En el ámbito científico se resaltó una declaración conjunta suscrita recientemente con la Unión Europea (JUAN GUIO)

El funcionario también destacó que la cooperación bilateral comprende cerca de 90 iniciativas vinculadas con España, con aproximadamente 99 millones de euros en ejecución. A estos esfuerzos se suman avances en seguridad, conectividad aérea y fortalecimiento institucional, así como la celebración, durante este año, de la tercera reunión del diálogo político de alto nivel.

En el ámbito científico, Bisonó mencionó una declaración conjunta suscrita recientemente con la Unión Europea y un memorando de entendimiento con la Universidad de Barcelona para profundizar la investigación sobre las tierras raras presentes en el territorio dominicano.

El propósito, explicó, es ampliar el conocimiento sobre estos recursos, impulsar la investigación y evaluar de manera responsable las oportunidades que podrían representar para el desarrollo nacional.