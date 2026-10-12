Fundación NTD reconoce a personas mayores de 70 años en la cuarta edición de Premios Julia

Los ganadores de la cuarta edición de los Premios Julia, organizados por la Fundación NTD. ( CEDIDA POR FUNDACIÓN NTD )

La Fundación NTD celebró el pasado jueves 1 de octubre la cuarta edición de los Premios Julia, en el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores.

La iniciativa reconoció a personas mayores de 70 años cuyas contribuciones han enriquecido distintos ámbitos de la sociedad dominicana, desde la atención médica y la educación hasta la conservación de los recursos naturales y el desarrollo comunitario.

Entre los homenajeados se encuentran Angélica Benítez Báez de Ginebra, de 77 años, por su labor humanitaria y médica, así como Antigua Melania Martínez Santos, de 91 años, por su trayectoria en educación y servicio comunitario.

De igual modo, José Federico López Larache, de 72 años, por sus aportes a la medicina y la atención de emergencias. También fueron distinguidas María Ramona Rodríguez Peña, de 74 años, por su trabajo en el desarrollo de comunidades rurales.

Recibieron distinción Mercedes Pimentel de Canalda, de 87 años, por su contribución al desarrollo de las microfinanzas para mujeres; Milcíades Manuel Mejía Pimentel, de 74 años, por sus investigaciones y su labor de conservación de los recursos naturales; y Petra Nulberta Rodríguez de Pérez, de 74 años, por su actividad empresarial, filantrópica y de apoyo a comunidades vulnerables.

Los Premios Julia honran la memoria de Julia Tavares de Álvarez, conocida como la Embajadora de la Tercera Edad, y reconocen a personas mayores de 70 años cuyas acciones contribuyen al desarrollo del país.

En esta cuarta edición, el lema "Cada historia, una estrella por descubrir" destacó el valor de las experiencias y los conocimientos de las personas adultas mayores en la construcción de una sociedad para todas las edades.

"No venimos a hacer extraordinarias a las personas que hoy galardonamos. Venimos a reconocer la grandeza que ya existe en sus vidas, a redescubrir y compartir sus historias", expresó Sandra Aponte, presidenta de la Fundación NTD, durante su discurso de apertura.

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La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) y contó con el respaldo de AFP Crecer, Implementos y Maquinarias (IMCA), Dominicana de Cales (Docalsa), AFP Populr, NTD Ingredientes, Banco BHD, Evolución BMP y LED Visor.

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