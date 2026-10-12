La radio dominicana cumple 100 años entre retos y transformaciones

La radio dominicana llega a los 100 años de historia y en su celebración se destacó su evolución y el desafío de preservar la confianza de sus audiencias mientras se adapta a un ecosistema de comunicación transformado por la tecnología.

El acto se llevó a cabo por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA), en el hotel El Embajador, donde su presidenta, Rosa Olga Medrano, recordó la presencia de la radio en la vida cotidiana de los dominicanos.

Desde los hogares y los campos hasta los momentos de emergencia y los acontecimientos que han marcado la historia nacional.

"La radio no solamente acompañó la historia de la República Dominicana. Ayudó a construirla", afirmó, al destacar su contribución a la cultura, la ciudadanía y el desarrollo de empresas y empleos.

También advirtió que la permanencia del medio depende de su capacidad para evolucionar sin sacrificar la credibilidad. "Una frecuencia se obtiene. Una audiencia se conquista. Pero la confianza se merece", expresó.

Promesa de Estado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/img-20261012-wa0182-ee8eb4ee.jpg Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel. (JUAN GUIO)

Uno de los asuntos relevantes de la jornada fue la actualización del marco legal que regula la radiodifusión.

Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, reconoció que la legislación vigente ha quedado rezagada frente a las transformaciones del sector y anunció que el Gobierno ha depositado ante el consultor jurídico del Poder Ejecutivo una propuesta de nueva legislación para adecuar la radio dominicana al siglo XXI.

Gómez Mazara también reconoció la contribución de los radiodifusores al fortalecimiento de la democracia, especialmente en períodos de turbulencia política, cuando la radio mantuvo su papel como canal de información para la ciudadanía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/img-20261012-wa0174-e6ee06b1.jpg Paulo Tonel, presidente de Air. (JUAN GUIO)

Por su parte, Paulo Tonet, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), llamó a defender la libertad de expresión, la independencia editorial y el pluralismo ante los desafíos de las plataformas digitales, la desinformación, la piratería y el uso de la inteligencia artificial.

El dirigente planteó que la industria necesita fortalecer la producción local, promover condiciones justas de competencia y establecer principios éticos para las nuevas tecnologías. También reafirmó el compromiso de la AIR de mantener el diálogo entre medios, creadores, empresas tecnológicas y otros actores del sector.

Un museo y debates sobre el futuro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/img-20261012-wa0180-1ced5732.jpg Paulo Tonet,Rosa Olga Medrano, Roberto Ángel Salcedo, Guido Gómez Mazara y Ellis Pérez (JUAN GUIO)

Bajo el lema "Conocimiento, Innovación y Proyección", el centenario invita a mirar más allá de la memoria y asumir los desafíos de una industria que, tras cien años de historia, busca mantener su relevancia en la sociedad dominicana.

Como parte de la celebración, ADORA inauguró un museo dedicado a la historia de la radio dominicana, abierto al público los días 12 y 13 de octubre. Además, instaló una cabina desde la cual Roberto Rodríguez, director general de Grupo Medrano, entrevista a profesionales del sector para su difusión en emisoras afiliadas.

La agenda continúa este martes con dos paneles. A las 11:00 de la mañana se celebrará "La Radio que Transforma: Educación, Cultura, Salud, Fe y Desarrollo", moderado por Jatnna Tavárez. A las 2:30 de la tarde tendrá lugar "La Radio del Futuro, Talento, Tecnología y Confianza", bajo la moderación de José Luis Ravelo.