Diez profesionales culminan maestría en INTEC con becas de Premios Inconcreto

La primera promoción de becarios de Premios Inconcreto culminó sus estudios de maestría en INTEC, gracias a las becas impulsadas por Grupo Therrestra y Constructora Aybar para fortalecer el talento del sector. ( CEDIDA POR PREMIOS INCONCRETO )

La industria de la construcción dominicana marca un importante paso hacia la profesionalización y el fortalecimiento de su capital humano con la graduación de los primeros diez profesionales beneficiados por las becas otorgadas a través de los Premios Inconcreto, una iniciativa impulsada por Grupo Therrestra y Constructora Aybar, con el respaldo de destacados actores del sector.

Los graduandos completaron con éxito la Maestría en Ciencias de la Administración de la Construcción, convirtiéndose en la primera promoción formada mediante este programa académico, creado con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas, estratégicas y de gestión de los profesionales llamados a liderar el futuro de la construcción en la República Dominicana.

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Formación especializada para fortalecer la industria

Este logro representa un hito para la industria, ya que materializa una de las principales iniciativas surgidas de la edición 2024 de los Premios Inconcreto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-93724-am-1-a42c38ae.jpeg Diez profesionales graduados en Intec de una maestría en construcción gracias a las becas de Premios Inconcreto. (CEDIDA POR PREMIOS INCONCRETO)

Desde su creación, esta premiación ha apostado al desarrollo del talento humano como una herramienta fundamental para elevar los estándares de calidad, eficiencia e innovación del sector.

Durante su proceso de formación, los becarios adquieren conocimientos especializados en planificación y dirección de proyectos, gestión de recursos, administración de costos, control de riesgos, liderazgo organizacional y aplicación de normativas actualizadas. Estas competencias les permitirán implementar soluciones más eficientes, competitivas y sostenibles frente a los desafíos que enfrenta el sector construcción.

"Creer en la capacitación de nuestros ingenieros y arquitectos es apostar al desarrollo del país. Hoy vemos materializarse una visión que comenzó con la entrega de estas becas y que ahora se traduce en diez nuevos magísteres preparados para liderar con excelencia los proyectos que impulsarán el crecimiento de nuestra industria", expresó el ingeniero Hugo Pérez Ovalles, presidente de Grupo Therrestra, quien además fue el orador invitado de la graduación.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo en las instalaciones del puerto Sansouci donde los beneficiarios destacaron el impacto positivo que este tipo de iniciativas tiene en el desarrollo profesional de los talentos del sector.

Con esta primera promoción de egresados, Constructora Aybar, Grupo Therrestra y las organizaciones aliadas que respaldan los Premios Inconcreto reafirman su compromiso de continuar promoviendo oportunidades de formación académica de alto nivel, contribuyendo así al fortalecimiento del sector construcción y al desarrollo sostenible de la República Dominicana.