XI Encuentro Turístico de Samaná busca convertir el auge de cruceros en desarrollo

Juan Bancalari, Birgitt Heinsen, Javier Lara, Fernanda Tovar Galindo y Abelardo Melgen. ( CEDIDA POR EL CLÚSTER TURÍSTICO DE SAMANÁ )

A pocas semanas de la apertura de una nueva terminal de cruceros en Arroyo Barril, el sector turístico dedicó el XI Encuentro Anual para el Desarrollo Turístico de Samaná a analizar cómo lograr que la llegada de más barcos se traduzca en empleo, negocios y nuevas oportunidades para la provincia.

Celebrada en Puerto Bahía, la jornada reunió a especialistas y representantes de la industria, que abordaron los retos que plantea esta evolución y las condiciones necesarias para que el valor generado se extienda más allá de los puertos y alcance a distintos actores de la cadena turística.

Organizado por el Clúster Turístico de Samaná (CTS) y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (Ahetsa), con el apoyo del Ministerio de Turismo (Mitur), el encuentro se desarrolló bajo el lema "Samaná, navegando hacia una nueva era".

Durante la apertura, Javier Lara Reinhold, presidente del CTS, planteó que la entrada en operación de Samaná Bayport y la próxima apertura de Port Samaná colocan a la provincia ante una etapa de importantes posibilidades, pero también ante el reto de lograr que ese crecimiento tenga efectos concretos más allá de las terminales.

Lara destacó que la experiencia del pasajero se construye en las calles, las playas, la gastronomía, las excursiones, la cultura y, especialmente, en el contacto con la gente.

Desde esa perspectiva, señaló que el objetivo debe ser transformar una escala de pocas horas en una relación más duradera y lograr que cada llegada genere mayor participación de restaurantes, guías, transportistas, comercios, artesanos y emprendedores.

"Los puertos son la puerta de entrada. Samaná es la experiencia", expresó Lara, quien también llamó a acompañar el crecimiento con calidad, orden, seguridad, capacitación y protección del medioambiente, preservando los atributos que distinguen y hacen especial a Samaná.

Abelardo Melgen Acra, presidente de Ahetsa, centró su intervención en la necesidad de que el aumento de las llegadas se traduzca en resultados tangibles para la economía y en una mejor preparación de todos los servicios vinculados a la actividad.

"Samaná se encuentra ante una oportunidad extraordinaria. Su éxito no deberá medirse únicamente por la cantidad de barcos que lleguen, sino por cuántos de esos visitantes encuentren razones para volver y permanecer más tiempo", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/crucero-samana-2-68f9b918.jpg Priscila Concha y Carlos Monts. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/crucero-samana-3-d2642d0a.jpg Cyril Girot y Carlos Rodoli. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/crucero-samana-4-d0ad75cc.jpg Pedro Catrain y Nelson Núñez. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/crucero-samana-5-71dddf81.jpg Mónica Lorenzo y David Llibre. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/crucero-samana-6-c27a910c.jpg Gustavo Piantini, Rocío Montás y Huáscar Jiménez. (CEDIDA) ‹ >

Tres miradas sobre el impulso del destino

Las ponencias abordaron esta nueva etapa desde tres perspectivas complementarias: la colaboración entre los actores locales, la posibilidad de convertir una primera visita en una razón para regresar y las oportunidades asociadas a la infraestructura portuaria.

Birgitt Heinsen, Corporate Social Responsibility Director de Ocean World Adventure Park & Marina y presidenta del Clúster Turístico de Puerto Plata, presentó "Cuando colaborar se convierte en estrategia: la experiencia de Puerto Plata".

Su exposición abordó la coordinación entre los sectores público, privado y comunitario como una vía para fortalecer la oferta y aprovechar de manera conjunta las posibilidades que abre la actividad turística.

A continuación, Fernanda Tovar Galindo, Revenue Management Director de ITM Group, presentó "Port Samaná: donde comienza la nueva historia de Arroyo Barril".

Tovar expuso los principales alcances del proyecto, cuya apertura está prevista para el 24 de noviembre de 2026 y que tendrá capacidad para recibir simultáneamente dos cruceros clase Oasis.

Las proyecciones contemplan 10,000 pasajeros en 2026, 220,000 en 2027 y 450,000 en 2028, además de una estimación de 100 a 120 dólares de derrama económica por crucerista, junto con la generación de 1,000 empleos directos y 2,500 indirectos.

Posteriormente, desde Puerto Vallarta, México, Juan Manuel Santana, Destination Management Expert y CEO de Maixal, Culinary Culture in Motion, participó mediante la presentación audiovisual "Del muelle al avión: cómo convertir una primera visita en una razón para regresar".

Su planteamiento propuso dejar de ver al crucerista únicamente como un pasajero de pocas horas y comenzar a considerarlo un potencial huésped. Como referencia, presentó la experiencia de Puerto Vallarta, donde hoteles, guías, taxistas y otros participantes trabajan bajo un enfoque común orientado a incentivar nuevas visitas.

Inspirado en ese modelo, Santana propuso un piloto denominado Back to Samaná, diseñado para que la terminal, las excursiones, los restaurantes, el transporte y los hoteles operen bajo una misma línea de trabajo que motive al viajero a volver y permanecer más tiempo.

La iniciativa contempla medir consultas, reservas, estancias y gasto asociado a esas nuevas visitas.

Las exposiciones coincidieron en que el potencial de los cruceros no depende únicamente del volumen de embarcaciones o pasajeros. El reto está en transformar ese movimiento en actividad económica, prolongar la relación con quienes conocen el destino durante una escala.

En ese contexto, también se destacó la necesidad de fortalecer la preparación de quienes forman parte de la experiencia turística, especialmente en capacitación, calidad del servicio, orden, seguridad y respeto al crucerista.

Antes de concluir, Melgen Acra planteó que estas reflexiones deben traducirse en acciones concretas. En ese sentido, anunció que impulsará una mesa de trabajo junto al Clúster, las autoridades y los sectores productivos, orientada a identificar iniciativas aplicables, evaluar sus resultados y dar continuidad a aquellas que demuestren mayor efectividad.

Como síntesis de esa visión, expresó: "Samaná puede enamorarte en unas horas... pero para vivirla, tienes que volver".

Más

Con la apertura de Port Samaná, la atención se concentra ahora en cómo aprovechar esta nueva capacidad para fortalecer la oferta turística, extender la relación con quienes llegan por crucero y generar un efecto más amplio en la economía samanense.

El verdadero desafío estará en convertir cada escala en una razón para volver, permanecer más tiempo y descubrir con mayor profundidad todo lo que Samaná tiene por ofrecer.

Te puede interesar Proyecto turístico en Samaná generará más de 4,000 empleos directos e indirectos