Torneo Grand Thomas Celebrity Classic 2026 realiza su primera parada

Franklin Romero, Leonor Florentino, Haime Thomas Frías, Augusto Reyes Vargas, Jimmy Frías, José Alberto Adam y Laura Bonelly. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

República Dominicana continúa reafirmando su liderazgo como destino de golf en el Caribe y así lo confirmó el éxito de la primera parada realizada en el marco de la vigésima edición del Grand Thomas Celebrity Classic, una justa deportiva realizada por segunda ocasión en el prestigioso campo PGA Ocean's 4, en Playa Nueva Romana.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Haime Thomas Frías, presidente de Quality Life Foundation, entidad creadora de los torneos.

La jornada congregó a 110 golfistas nacionales e internacionales, quienes disfrutaron de una competencia reñida en un entorno de camaradería deportiva y disfrute en familia.

Como parte de la agenda de la ceremonia, Haime Thomas entregó un trofeo a Augusto Reyes Vargas, en reconocimiento a su trayectoria y a su respaldo al mundo del golf en la República Dominicana.

Reyes agradeció el gesto y destacó que esta jornada deportiva representa la consolidación de uno de los torneos más importantes de la República Dominicana.

Por su parte, Jimmy Frías Velázquez, CEO de Public Marketing, destacó los detalles de esta justa deportiva en el marco de su vigésimo aniversario:

"El Grand Thomas Celebrity arriba a su 20 aniversario con más de 40 paradas celebradas en Santiago, Puerto Plata, Casa de Campo, Cap Cana, Vistas y PGA Ocean's 4 Playa Nueva Romana. Agradecemos a nuestros auspiciadores, y a los golfistas nacionales e internacionales que nos acompañaron en este nuevo capítulo en la historia del golf dominicano", expresó Frías Velázquez.

Ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/2--jimmy-frias-franklin-romero-augusto-reyes-vargas-jose-alberto-adam-y-haime-thomas-frias-d2091c58.jpg Jimmy Frías, Franklin Romero, Augusto Reyes Vargas, José Alberto Adam y Haime Thomas Frías (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/untitled-738fb6a1.jpg Jan Giha y Ygnacio Pérez, ganadores del 1er. lugar en la categoría A (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >

La competencia se desarrolló bajo la modalidad scramble en pareja, dirigida técnicamente por Rafael Octavio Castillo, y reunió a destacados golfistas en un ambiente de hermandad deportiva.

En la categoría A, los ganadores fueron: 1er lugar Jan Giha y Ygnacio Martínez; 2do lugar Frank Alba y Gustavo Alba, y 3er lugar Freddy Almonte y Enrique González.

En la categoría B: 1er lugar Pablo De La Rosa y Juan C. García ; 2do lugar Augusto Reyes Vargas y Javier Vargas, y 3er lugar Héctor Marmolejos y Manuel Martínez.

En la categoría C: 1er lugar Ernesto Rodríguez y Rafael Ramírez ; 2do lugar Geovanny Rodríguez y Luis E. Fernández, y 3er Lugar Ney Deschamps y Eloy Núñez.