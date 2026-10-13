AFP Crecer y Seguros Crecer realizan la cuarta edición de "Juntos para Crecer 5K"

AFP Crecer y Seguros Crecer realizaron la cuarta edición de "Juntos para Crecer 5K" en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso, superando la participación de caminantes registrada en su edición anterior, en una jornada dedicada a la prevención, el bienestar y la solidaridad.

La iniciativa logró recaudar RD$6.2 millones a beneficio de la Liga Dominicana Contra el Cáncer, recursos que contribuirán al tratamiento de pacientes y al fortalecimiento de las acciones de prevención y detección temprana del cáncer.

Este aporte cobra especial relevancia ante la labor que realiza la organización a través del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, donde anualmente más de 600 mujeres reciben tratamiento.

Desde su creación, "Juntos para Crecer" ha fortalecido su alcance como iniciativa de movilización social. En 2025 logró recaudar RD$4,250,000, un resultado que permite dimensionar el crecimiento alcanzado en esta cuarta edición. La jornada congregó a familias, colaboradores, voluntarios, aliados y ciudadanos que recorrieron cinco kilómetros unidos por un mismo propósito.

"Proteger también es anticiparse"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/7-inicio-de-caminata-juntos-para-crecer-2026-d9418318.jpg La caminata combinó actividad física, bienestar y solidaridad en una jornada dirigida a distintas generaciones. (CORTESÍAAFP CRECER Y SEGUROS CRECER)

Rita Plá, gerente general de AFP Crecer, destacó el propósito que impulsa la iniciativa: "Crecer también significa cuidar y acompañar. Cada persona que se sumó convirtió su paso en apoyo concreto para una causa que impacta a muchas familias dominicanas".

Por su parte, Nina D´Agostini, gerente general de Seguros Crecer, resaltó el valor de la prevención como parte de una visión integral de protección: "Proteger también es anticiparse. Respaldar la prevención es contribuir al bienestar y a mejores oportunidades de atención para las personas".

La caminata combinó actividad física, bienestar y solidaridad en una jornada dirigida a distintas generaciones, que incluyó un calentamiento a cargo de FJ Runner, actividades para toda la familia y la presentación artística de cierre de Gabriel Pagán.

La jornada contó además con la participación de la Fundación Misión Felicidad, que promueve la alegría y el bienestar emocional, y la Fundación Abraza, que fomenta la inclusión y la sensibilización social. Los más pequeños disfrutaron de un área infantil especialmente habilitada para su entretenimiento, acompañados del emblemático personaje Sr. Fondos.

Como parte de la experiencia, se realizaron más de 60 rifas a lo largo de la jornada, gracias al respaldo de los patrocinadores, que contribuyeron a enriquecer la experiencia de los participantes y fortalecer el sentido de comunidad en torno a esta causa solidaria.

"El impacto se multiplica cuando empresas, colaboradores, aliados y ciudadanos se unen alrededor de una causa que puede transformar vidas", destacó Ingrid García, vicepresidente de Gestión del Talento, Comunicación Corporativa y Sostenibilidad del Centro Financiero Crecer.