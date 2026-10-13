Los días de belleza de Aliss acaban de empezar

Con entusiasmo e interés arrancaron los días de belleza de Aliss, en los que el público podrá acceder a fragancias, cosméticos y productos para el cuidado capilar con descuentos de hasta un 30 % de descuento.

La sucursal de Metro Plaza fue el escenario escogido para hacer el acto inaugural Aliss Beauty Days 2026, una propuesta que celebra su quinta edición, la cual combina experiencias y activaciones con ofertas. La jornada estará vigente hasta el 25 de octubre.

Durante el lanzamiento, Sandra Infante, country manager de Aliss República Dominicana, destacó la trayectoria de esta iniciativa. También agradeció al equipo de trabajo y a las marcas que hicieron posible la organización de la actividad.

"Y con esto damos inicio a los Aliss Beauty Days 2026. Es nuestra quinta entrega luego de que inició la tienda", expresó Infante, al tiempo que manifestó su satisfacción por la consolidación de esta propuesta.

La ejecutiva invitó al público a visitar las tiendas durante los días de la promoción y mantenerse atento a las plataformas digitales de la marca, donde se anunciarán las actividades programadas, los productos en oferta y otras sorpresas.

Experiencias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-13-at-74651-pm-1-2fa7e3c1.jpeg El acto de lanzamiento incluyó activaciones de marcas participantes. (JUAN GUIO)

Además de las ofertas, los Beauty Days incluyen experiencias diseñadas para que los visitantes reciban orientación, conozcan nuevas propuestas de belleza y descubran técnicas que puedan incorporar a sus rutinas de cuidado personal.

Las activaciones se desarrollan en diferentes tiendas y contemplan actividades con cupos limitados, que pueden ser consultados en el calendario de Aliss, a través de Instagram, donde publica los detalles de cada experiencia.

La propuesta busca que cada visita sea una oportunidad para:

Explorar productos

Recibir recomendaciones

Recibir Disfrutar de espacios dedicados al bienestar y la belleza

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-13-at-74651-pm-2-5c1b3f6e.jpeg Raysa Carolina Sánchez, Franchesca Morel, Krystie Amiama y Claudine Reyes. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-13-at-74651-pm-3-21d7977f.jpeg Heidi Dumé, Cindy Terrero y Jessica Klemp. (JUAN GUIO) ‹ >

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