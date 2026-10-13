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BMI Seguros lanza Capital Health Premium, su nuevo plan de salud internacional

El plan ofrece una cobertura máxima de US$100,000 por asegurado por año póliza, con alcance geográfico en República Dominicana y Colombia, y libre elección de hospitales y médicos dentro de la red

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    BMI Seguros lanza Capital Health Premium, su nuevo plan de salud internacional
    Andrew Sierra, Maryorie Piña, Manuel Trujillo y Esteban Chinchilla. (CORTESÍA DE BMI)

    BMI Seguros República Dominicana anunció el lanzamiento oficial de Capital Health Premium, un nuevo plan de seguro de salud internacional diseñado para asegurar familias dominicanas con estándares de cobertura, flexibilidad y servicio de clase mundial.

    El anuncio se realizó durante un evento especial celebrado en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, y fue encabezado por Maryorie Piña, presidenta de BMI Seguros República Dominicana.

    Capital Health Premium se suma al portafolio de BMI como una alternativa integral para quienes buscan protección médica con coberturas innovadoras . El plan ofrece una cobertura máxima de US$100,000 por asegurado por año póliza, con alcance geográfico en República Dominicana y Colombia, y libre elección de hospitales y médicos dentro de la red.

    Entre sus beneficios más destacados se encuentran la hospitalización sin deducible con cobertura al 100% en servicios:

    • Médicos hospitalarios y quirúrgicos
    • Emergencias
    • Maternidad

    Es una opción de deducible de US$250 aplicable por asegurado y por año póliza; renovación garantizada sin límite de edad; y beneficios innovadores como enfermera y servicios ambulatorios posterior a deducible.

    El plan también incorpora servicios de valor agregado, entre ellos acceso a las salas VIP Before Boarding en los aeropuertos de Santo Domingo y Santiago, convenios con hospitales de prestigio en Colombia certificados por la Joint Commission International, y BMI Access.

    Es un centro de servicio disponible las 24 horas que asigna a cada asegurado un coordinador médico para gestionar segunda opinión médica, telemedicina y asistencia con medicamentos recetados, sin costo adicional.

    Una misión de acompañar

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    Infografía
    Maryorie Piña, presidenta ejecutiva de BMI Seguros República Dominicana (CORTESÍA DE BMI)

    "Con Capital Health Premium reafirmamos nuestro compromiso de asegurar familias en todo el mundo, ofreciendo tranquilidad, respaldo financiero y acceso a la mejor atención médica disponible. Este lanzamiento representa un paso importante en nuestra misión de acompañar a los dominicanos en los momentos que más importan", expresó Maryorie Piña, presidenta de BMI Seguros República Dominicana.

    Capital Health Premium puede ser contratado por residentes de República Dominicana, con edad máxima de ingreso de 69 años y 11 meses para el titular y su cónyuge o conviviente legal.

    El producto además contempla coberturas opcionales de gastos médicos mayores hasta US$500,000, seguro de vida, muerte accidental y desmembramiento, incapacidad total y permanente, cobertura dental y plan oftalmológico.

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     Sadia Jorge y Héctor Álvarez.
    Sadia Jorge y Héctor Álvarez. (CORTESÍA DE BMI)
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     Pedro Ramos y Ricardo Rizek.
    Pedro Ramos y Ricardo Rizek. (CORTESÍA DE BMI)
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    Vicente Vargas y Arturo Vargas.
    Vicente Vargas y Arturo Vargas. (CORTESÍA DE BMI)
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