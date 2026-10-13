Celebran la sexta edición de "A Taste of Hope"

El compromiso con el bienestar y el desarrollo de la infancia más vulnerable volvió a ser protagonista en Santo Domingo.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana celebró la sexta edición de su gala tradicional gastronómica A Taste of Hope 2026, una iniciativa que, durante dos noches, convirtió las instalaciones del Hotel El Embajador, A Royal Hideaway, en un espacio de encuentro entre la solidaridad empresarial y la alta gastronomía.

El evento reunió a ejecutivos del sector privado, representantes de la sociedad civil y aliados estratégicos en una experiencia gastronómica concebida para recaudar fondos destinados a los proyectos de salud, nutrición, educación y protección que el organismo internacional desarrolla en el país.

La propuesta gastronómica estuvo liderada por el reconocido chef brasileño Thomas Troisgros, representante de una de las familias más destacadas de la gastronomía internacional, en colaboración con el chef Saverio Stassi, quien fungió por tercer año consecutivo como anfitrión de la gala.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/a-taste-of-hope-7-cd658217.jpg Saverio Stassi y Thomas Troisgros. (UNICEF EN RD)

Ambos chefs combinaron técnicas y propuestas culinarias de vanguardia para ofrecer un menú diseñado no solo para el disfrute de los asistentes, sino también para sensibilizar sobre la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la infancia.

Durante el encuentro, Carlos Carrera, representante de Unicef, destacó el valor de la colaboración entre el sector empresarial y las entidades internacionales: "El éxito de ´A Taste of Hope´ reafirma que cuando la sociedad y las empresas alinean sus recursos con un propósito humano, logramos impactar vidas de manera tangible".

"Cada platillo servido durante estas noches se traduce directamente en programas que salvan vidas de recién nacidos, aseguran el acceso a una educación de calidad y protegen a nuestros niños y adolescentes de la violencia. Agradecemos profundamente al empresariado dominicano por apostar al presente y futuro de nuestra infancia".

La organización destacó que esta iniciativa es posible cada año gracias al respaldo de su Consejo Asesor Empresarial, órgano consultivo fundado en 2016 que reúne a destacados líderes del sector privado con el propósito de apoyar y promover los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.

El Consejo está integrado por reconocidas figuras del ámbito empresarial y social dominicano: Mercedes Ramos, Álvaro Peña, Eduardo Cruz, Felipe Pagés, Josefina Navarro, René Grullón, Susana Brugal de Villanueva, José Luis Ventura y Jatnna Tavárez, Embajadora Nacional de Buena Voluntad de UNICEF.

Compromiso y respaldo empresarial

La realización y el alcance de esta sexta edición de A Taste of Hope fueron posibles gracias al respaldo de marcas e instituciones comprometidas con la responsabilidad social y con el bienestar de la infancia.

Categoría Oro : Humano Seguros, Banco Popular, Banco BHD, Pagés BBDO, Secrets Tides Cap Cana, Ferretería Éxito, Domicem, Banreservas, Clinimed y Grafix.

: Humano Seguros, Banco Popular, Banco BHD, Pagés BBDO, Secrets Tides Cap Cana, Ferretería Éxito, Domicem, Banreservas, Clinimed y Grafix. Categoría Plata : Hageco.

: Hageco. Categoría Bronce: Laboratorios LAM, Grupo Bocel, Manuel Arsenio Ureña, Abonos Dominicanos, Fundación Refidomsa, Grupo SID, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Excel Puesto de Bolsa, Ferquido (Fertilizantes Químicos Dominicanos) E industrias Banilejas-Induban.

Asimismo, Unicef agradeció especialmente la colaboración del Hotel El Embajador, A Royal Hideaway, que puso a disposición sus instalaciones para la celebración de la gala, y de Arajet, que contribuyó con los pasajes aéreos para el chef internacional invitado.

Con la culminación de esta edición, la agencia reafirma su compromiso de trabajar para que cada niña, niño y adolescente en República Dominicana cuente con las oportunidades y herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/a-taste-of-hope-3-9364f9bf.jpg Carmen Sahad de Peña, Álvaro Peña y Sara Peña. (CEDIDA POR UNICEF RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/a-taste-of-hope-4-c41d9bcf.jpg Camila Fernández y Antonio Jorge. (CEDIDA POR UNICEF RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/a-taste-of-hope-5-ff59f872.jpg José Enrique Núñez y Verónica Ramírez. (UNICEF RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/a-taste-of-hope-6-e5bdd0e5.jpg Martina Heusinger y Arthur Cabré. (UNICEF EN RD) ‹ >

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